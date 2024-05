In Tschetschenien behandelte er Schusswunden Jetzt operiert ein Berliner Chirurg Kinder in Afrika

Auch wenn sich Movsar Borshchigov im Urlaub meist in den Süden verabschiedet, bleiben traumhafte Strände für ihn stets in weiter Ferne. Statt am Hotelpool die Cocktailkarte zu studieren, liest der 50-Jährige, der als Oberarzt an einer Berliner Klinik – deren Namen er nicht in der Zeitung lesen möchte – arbeitet, auch in seinen Erholungsphasen lieber Krankenakten. Er tut das, weil er will, dass sein medizinisches Können den Ärmsten der Armen zur Verfügung steht.

Im vergangenen November flogen Borshchigov und sein Team ins nördliche Namibia und landeten schließlich im Andara Catholic Hospital. 12.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Binnen zwei Wochen versorgten die Fachleute unentgeltlich mehr als 500 Menschen. Einige von ihnen musste Borshchigov, der von Hause aus Chirurg ist, mit teilweise schweren Erkrankungen operieren.

Im vergangenen November half der Arzt einer jungen Frau in Namibia, die von einer Giftschlange gebissen worden war.

Zu ihnen gehörte Anastasia Nyumba aus Andara. „Vor geraumer Zeit hat eine Giftschlange die 18-Jährige in den linken Arm gebissen“, erzählt Movsar Borshchigov im Videointerview und zeigt ein Bild mit den deformierten Fingern der jungen Frau. Das Schlangengift hatte sich im Körper ausgebreitet und den Arm der Patientin anschwellen lassen. Es bestand die Gefahr, dass der Druck auf das Gewebe zu Durchblutungsstörungen und schließlich zum Absterben des Arms geführt hätte. Mediziner nennen das Kompartment-Syndrom.

Obwohl die Wunde gut versorgt worden war, kam es zu einer Deformation von Fingern und Hand. Movsar Borshchigov, Chirurg

Um dem vorzubeugen, hatten namibische Ärzte einen langen Schnitt über den gesamten Arm gesetzt und somit für Entlastung des Gewebes gesorgt. „Obwohl die Wunde gut versorgt worden war, kam es ungewöhnlicherweise zu einer Deformation von Fingern und Hand“, sagt der Borshchigov. Durch das Zusammenwachsen des Hautgewebes am Arm bildete sich eine überdimensionale Narbe, die die Haut eng zusammenzog und schließlich den Ringfinger der linken Hand in eine unnatürliche Position zwang.

Die junge Frau schämte sich für den sichtbaren Makel. Ihre Hand versteckte sie stets unter ihrer Kleidung. Doch das ästhetische Problem spielt für die Ärzte nur eine untergeordnete Rolle: Ohne professionelle medizinische Hilfe wäre es ihr nicht möglich, ihre Hand jemals wieder uneingeschränkt zu nutzen. Verheerend für Anastasia Nyumba, die seit über einem Jahr auf die Greiffunktion ihrer linken Hand verzichten musste und ihr somit normale Bewegungsabläufe nicht mehr möglich waren.

Movsar Borshchigov öffnete die Wunde erneut und korrigierte die Fehlstellung der Finger. „Nach wenigen Wochen konnte die Patientin ihre Hand wieder normal benutzen.“

Ein halbes Jahr später – im Februar 2024 – ist Movsar Borshchigov erneut auf dem afrikanischen Kontinent. Seine jüngste „Urlaubsreise“ führte ihn in die mauretanische Hauptstadt Nouakchott. Würde man sich vornehmen, die Reise von Berlin aus mit dem Auto anzutreten, benötigte man für die gut 5700 Kilometer etwa 62 Stunden.

Die Anreise an seinen Einsatzort in Mauretanien dauert 53 Stunden – mit dem Flugzeug

Doch auch mit dem Flugzeug ging das für den Arzt nicht viel schneller. Es gab Störungen im Luftverkehr, weshalb Movsar Borshchigov gezwungen war, einen Umweg über die Türkei in Kauf zu nehmen. Dadurch dauerte die Anreise insgesamt 53 Stunden – Stunden, die nicht für die Versorgung seiner Patienten zur Verfügung standen. Aber immerhin: In Nouakchott ging dann alles sehr schnell. Said Amarcheine, der verantwortliche Arzt, holte Movsar Borshchigov am Flughafen ab und fuhr ihn ins Hotel.

Weil schon so viel Zeit verloren war, trafen die beiden Mediziner Fatimetou und Neziha Simack und deren Familie noch am selben Abend. Die acht- und dreijährigen Mädchen litten beide lange an sogenannten Bauchhernien. „Das ist eine häufige Krankheit in Afrika“, sagt Borshchigov in dem Videointerview. „Sie ist auf schwaches Bindegewebe zurückzuführen“, erklärt der Chirurg und nennt gleich den Grund dafür: „Dies liegt auch an mangelnder Ernährung.“

Die inneren Bauchorgane haben ihre Heimat verloren. Movsar Borshchigov, Chirurg

Allerdings waren die Erkrankungen der beiden Mädchen speziell. Fachleute beschreiben diese Ausprägung als Loss-of-domain-Hernie, was so viel bedeutet wie: „Die inneren Bauchorgane haben ihre Heimat verloren.“ Mit dieser Metapher ist ein schmerzhafter und sogar lebensbedrohlicher Zustand gemeint. Er ist bei Kindern eher ungewöhnlich und bringt viele Probleme mit sich. Die Verdauung ist eingeschränkt, massive Durchblutungsstörungen sorgen für eine Unterfunktion von inneren Organen und können bei Betroffenen sogar zum Tod führen.

Movsar Borshchigov zusammen mit Fatimetou (re.) und Neziha Simack. Der Chirurg hat die Bauchhernien operiert, unter denen die beiden Schwestern litten. © privat

An jenem Abend ist von Unruhe wegen der bevorstehenden Eingriffe noch nicht viel zu sehen: Fatimetou lacht viel und gerne. Manchmal scheint es, als würde sie förmlich vergessen, Luft zu holen, so viel erzählt sie. Ihre kleine Schwester Neziha ist das ganze Gegenteil. Sie schaut eher skeptisch drein, wenn zu viel Aufmerksamkeit auf ihr ruht. Liegt es daran, dass sie fünf Jahre jünger ist als ihre Schwester? Es wird der letzte Abend sein, an dem sich die Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand befinden. Ein äußerst komplexer Eingriff steht an, der beiden ein normales Leben ermöglichen soll.

Welche Operation planst du zuerst – die Schwierige oder die Kürzere? Hamid Kamel, Anästhesist

Movsar Borshchigov muss die rettende OP bei den Mädchen nicht allein durchführen. Inzwischen ist ein weiterer Arzt aus Deutschland in Mauretanien angekommen: der Anästhesist Hamid Kamel, der ebenfalls in Berlin zu Hause ist. Die beiden kennen sich schon eine ganze Weile, auch von humanitären Aktionen im Jemen und in Afrika. So stehen die beiden Spezialisten an dem Tag, an dem die Operationen stattfinden sollen, im Bereitschaftszimmer, ordnen die Instrumente und sortieren Narkotika, um den jungen Patientinnen die Reise ins Traumland zu ermöglichen. „Welche Operation planst du zuerst?“, fragt Hamid Kamel. „Die Schwierige oder die Kürzere?“

Die Schwierigere natürlich. Movsar Borshchigov, Chirurg

„Die Schwierigere natürlich“, antwortet Movsar Borshchigov, der schon in frühen Jahren gelernt hatte, mit großen Herausforderungen umzugehen. Aufgewachsen ist der 50-jährige Mediziner in Tschetschenien. Dort musste der junge Borshchigov Mitte der 1990er Jahre erleben, was Krieg bedeutet. Während Geschosse an ihm vorbeisausten und Bomben vom Himmel hagelten, half der damalige Medizinstudent anderen Menschen.

In Tschetschenien war der junge Medizinstudent zum Spezialisten für Schusswunden geworden

Ob Soldaten des anderen Lagers vor ihm versehrt auf dem Operationstisch lagen oder die eigenen Landsleute: Der angehende Arzt half allen so gut er konnte. Und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Spezialisten für Schusswunden, der später im Jemen – einer weiteren Station seines Lebens – zum Chefarzt im Red-Sea-Port-Hospital in Hodeidah wurde.

Der Arm von Anastasia Nyumba aus Namibia war nach einem Schlangenbiss schlecht verheilt. Movsar Borshchigov korrigierte die daraus resultierende Fehlstellung der Hand. © Movsar Borshchigov

Zurück in den OP-Saal, in dem Movsar Borshchigov die Bauchhernien operieren wird: Trotz der vielen Erfahrungen ist der Chirurg besorgt. Denn im Austausch mit Fachkollegen hatte er mehr als einmal Skepsis gehört, ob die Eingriffe Erfolg haben können. Doch jetzt sieht er vor allem Hamid Kamel schwitzen, denn die Narkotisierung des Mädchens Fatimetou verläuft alles andere als planmäßig. Die professionellen Geräte, die in deutschen OPs zum Standard gehören, seien in dem Krankenhaus in der Wüstenregion nicht verfügbar gewesen, erinnert Borshchigov.

Sogar einen neuen Bauchnabel modelliert der Chirurg für das kleine Mädchen

Nach konzentrierter Arbeit konnte der Eingriff, dessen Ablauf über lange Zeit mit Experten geplant worden war, schließlich durchgeführt werden. „Alles, was ich in 25 Jahren an Erfahrung gesammelt habe, ist bei dieser Operation zum Einsatz gekommen“, sagt der Mediziner mit ernster Miene und streicht sich mit der Handinnenfläche nachträglich die Anspannung aus dem Gesicht. Die Methoden, die er angewendet habe, seien vom Standard weit entfernt gewesen.

Ich versuche damit die Dinge wiedergutzumachen, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind. Movsar Borshchigov, Chirurg

Nach zwei Stunden ist die erste Operation gelungen. Und auch der Eingriff Nummer Zwei, bei der jüngeren Schwester, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Auch diesmal war das Öffnen der Bauchdecke nicht das Problem, sondern das Positionieren der Organe an der richtigen Stelle und das Verschließen des Bauchs, ohne das Gewebe unter Spannung zu setzen. Sogar einen neuen Bauchnabel modellierte der Chirurg.

Die Bäuche der Mädchen werden bandagiert und schließlich kommen sie im Aufwachraum wieder zu sich. Nach zwei Tagen können sie bereits den ersten Fuß vor den anderen setzen. Überhaupt: Sie können nun ihre Füße beim Gehen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder sehen.

Die deutsche Botschaft in Mauretanien gratulierte dem Arzt und will ihn unterstützen

Dass zwei Mädchen nun mit ihren Eltern optimistisch in die Zukunft blicken können, ist vor allem, aber nicht ausschließlich, den Medizinern geschuldet. Auch die deutsche Botschaft unterstützte die humanitäre Aktion, indem sie das mauretanische Gesundheitsministerium involvierte. Denn bis zuletzt gab es Schwierigkeiten, ein Krankenhaus zu finden, in dem die Operationen stattfinden konnten.

Als Movsar Borshchigov wieder in Deutschland gelandet ist, findet er eine E-Mail, in der die deutsche Botschaft gratuliert. Man werde Borshchigov bei ähnlichen Vorhaben in der Zukunft unterstützen.

Doch was genau ist die Motivation, immer wieder in arme Länder zu fliegen und den Menschen dort zu helfen? Als Movsar Borshchigov die Frage gestellt bekommt, lacht er zunächst. „Das werde ich häufig gefragt“, sagt er und überlegt dann einen Moment. „Ich glaube, ich versuche damit ein Stück weit die Dinge wiedergutzumachen, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind.“ Früher habe er nur den Menschen geholfen, von denen er gemeint habe, dass sie seine Hilfe verdient hätten. „Bis ich irgendwann begriff, dass jeder Mensch, der danach verlangt, auch Unterstützung bekommen sollte. Dieses Vakuum in meiner Vergangenheit versuche ich mit humanitären Hilfsaktionen zu kompensieren.“

Am 10. Mai wird Movsar Borshchigov sich erneut auf den Weg nach Afrika machen, um Menschen zu helfen. Diesmal reist er nach Tansania.