Kann man Erkältungen verschleppen, wenn man sich nicht ausruht? „Alles, womit man sich besser fühlt, ist erlaubt“

Frau Gehrke-Beck, hat man sich wirklich „erkältet“, wenn man einen Atemwegsinfekt bekommt?

Medizinisch sprechen wir bewusst nicht von Erkältungen, sondern von akuten Infekten der oberen Atemwege. Sich im Winter für einen Spaziergang warm genug anzuziehen, ist sicher sinnvoll. Auf keinen Fall sollte man jetzt aber nur noch drinnen bleiben. Wahrscheinlich steckt man sich sogar eher in der Wärme an, in Innenräumen, in denen viele Menschen zusammenkommen – was natürlich vor allem in der kalten Jahreszeit vorkommt.