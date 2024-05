Knallhartes Training für die Blutgefäße Hält täglich kalt duschen tatsächlich gesund?

Einer kalten Dusche werden wahre Wunderkräfte nachgesagt: Sie soll das Immunsystem stärken, Stress reduzieren, Entzündungen bekämpfen und sogar beim Abnehmen helfen. All das vor Augen, stellt sich so mancher tapfer jeden Morgen unter den eiskalten Strahl, und ganz Hartgesottene steigen gar zum Eisbaden in Flüsse und Seen.

Klar ist: Wer seinen Körper wechselnden Temperaturreizen aussetzt, trainiert damit die Blutgefäße, die sich bei Kälte verengen und danach wieder weiten. Haut und Nasen-Schleimhäute werden dadurch besser durchblutet, und vor allem Letztere spielen eine Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern. Es ist also naheliegend, auf eine abhärtende Wirkung von kalten Duschen zu schließen.

Einen eindeutigen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt es allerdings nicht. „Das heißt nicht, dass es nichts bringt, sondern nur, dass es nicht besonders gut erforscht ist“, sagt Daniel König, Sportmediziner an der Universität Wien. Das bedeute auch, dass es vielen Menschen mit einer Eisdusche durchaus besser gehen kann, selbst wenn die Wissenschaft sich noch uneins über deren Wirkung ist.

Einige Studien belegen bei Sportlern eine bessere Regeneration nach einer Kälteanwendung. „Diese Anwendungen gehen allerdings definitiv über eine kalte Dusche nach dem Sport hinaus“, sagt König. Mitunter bleiben Sportler minutenlang im Eiswasser sitzen.

Neu ist die Idee nicht

Sehr kleine Studien zeigen immer mal wieder kurz anhaltende Effekte: Stimmungsverbesserungen, weniger depressive Symptome, mehr Abwehrzellen im Blut.

Ob das auch wirklich zur Abhärtung beiträgt und man damit Krankheiten vorbeugen kann? Unklar. Neu ist die Idee jedenfalls nicht: Bereits im Altertum hat unter anderem Hippokrates kalte Güsse als Therapieform für verschiedene Erkrankungen angepriesen.

In einer niederländischen Studie reduzierten sich subjektiv empfundene Schwere und Dauer von Infekten um 30 Prozent – objektiv konnte das aber anhand der Tage, an denen die Probanden krankgeschrieben waren, nicht reproduziert werden.

Also doch alles umsonst? Nein, sagt der Experte. „Wem es guttut, der soll es auch unbedingt machen“, sagt König. Vor der kalten Dusche sollte der Körper übrigens warm sein. Und gesundheitlich Angeschlagene oder Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen sich besser erst unter die kalte Brause, wenn sie von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin grünes Licht dafür bekommen haben.

