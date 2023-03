Krankmeldungen Elektronische Bescheinigung laut Barmer auf dem Vormarsch

Die elektronische Krankmeldung hat sich laut einer Auswertung der Krankenkasse Barmer etabliert und wird intensiv genutzt. Im Januar dieses Jahres hätten Arztpraxen bundesweit fast 86 Prozent aller Krankschreibungen auf elektronischem Weg an die Krankenkassen übermittelt, teilte die Barmer am Freitag in Hannover mit. Im Februar waren es mehr als 89 Prozent. Während der Pilotphase Mitte vergangenen Jahres lag der Wert noch bei 45 Prozent.

„Die elektronische Krankmeldung ist ein wichtiger Baustein für ein digitales Gesundheitswesen und erspart Patientinnen und Patienten Wege und Aufwand“, sagte die niedersächsische Landesgeschäftsführerin der Kasse, Heike Sander. Lediglich ausländische und privatärztliche Bescheinigungen würden voraussichtlich auch weiterhin in Papierform übermittelt. (epd)

Zur Startseite