Leben mit dem Tourette-Syndrom „Meine eigene Mutter fragte mich, wann ich endlich normal werde“

„Diese stillen Blicke habe ich immer gespürt, wenn sich wieder einmal ein Tic in der Öffentlichkeit bemerkbar machte“, erzählt der 41-jährige Marc Brandt (Name geändert). Seit dem Kindesalter ist er vom Gilles-de-la-Tourette-Syndrom betroffen, einer genetisch, also erblich bedingten Hirnerkrankung mit neurologischen und psychischen Symptomen, die in einer Vielzahl von Ausprägungen auftreten können. Dazu gehören der Drang zu blinzeln, Grimassen zu schneiden, mit dem Kopf zu zucken, sich auf irgendeine andere Weise zu bewegen, ein Geräusch von sich zu geben oder eben motorische sowie vokale Tics.