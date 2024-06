Lebensmittel mit negativer Kalorienbilanz Cleverer Diät-Trick oder Mogelpackung?

Wenn wir essen, nehmen wir Energie zu uns. Doch bevor wir von dem, was wir essen, wirklich zehren können, muss unser Körper erst einmal selbst Energie aufbringen – beim Kauen, bei der Verdauung im Magen-Darm-Trakt und bei der Verarbeitung der Nährstoffe in den Zellen. Erst dann kann er die in den Lebensmitteln enthaltenen Bestandteile für körperliches Wachstum und Unterhalt verwenden.

Da stellt sich manch Abnehmwilliger die Frage: Kann dieser Energieaufwand für ein Lebensmittel auch über der Energiemenge liegen, die das Lebensmittel selbst enthält?