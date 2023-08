Ablehnung schwerkranker Patienten? „Krankenhäuser werden versuchen, ein möglichst gutes Ranking zu haben“

Herr Kriegmair, würden Sie sich in einer kleinen Klinik, sagen wir in Passau zum Beispiel, an der Prostata operieren lassen?

Ja, selbstverständlich, weil ich weiß, dass die bloße Größe einer Klinik nichts über die Qualität dort aussagt. Wenn ich weiß, dass dort ein Urologe tätig ist, der pro Jahr mindestens 50 radikale Prostataentfernungen vornimmt, und sein Team über eine entsprechende Expertise verfügt, ginge ich auch zu den Kolleginnen und Kollegen einer kleinen, aber spezialisierten urologischen Klinik. Zudem sollte man bedenken, dass eine größere Zentrumsklinik oft auch Ausbildungskliniken sind.