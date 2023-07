Lust und Begehren im Alter „Sexuell aktive Paare habe eine längere Lebenserwartung“

Herr Pauer, als Endokrinologe, also Hormonspezialist, haben Sie oft mit Fragen zu Sexualität im Alter zu tun. Ist das auch im Jahr 2023 immer noch ein Tabuthema?

Leider ja! Ich habe einen Patienten, der ist 63, Altersdiabetiker und klagt über Erektionsstörungen. Bei der Einstellung seines Diabetes hat er versucht, seinen Hausarzt zu fragen, wie er dieses Problem lösen könnte. Der Internist hat das aber komplett ignoriert und meinte, man müsse sich erstmal um die „wichtigen Sachen“ kümmern, also den Diabetes, bevor wir an „so etwas“ denken. Danach hat sich der Patient selbst geschämt und das nicht mehr zur Sprache gebracht. Das halte ich für einen riesigen Fehler. Es gibt viele Studien dazu, die zeigen, dass Patienten, die naheliegende Störungen mit ihrer Sexualität aufgrund von Erkrankungen haben, nie gefragt werden, wie es um ihre Sexualität steht. Eigentlich unglaublich.