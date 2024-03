Mit der Zahnbürste oder einem speziellen Zungenreiniger? So putzen Sie Ihre Zunge am besten

Ihre raue Oberfläche mit vielen Vertiefungen macht die Zunge zu einem beliebten Tummelplatz für Mikroorganismen: In den sogenannten Krypten leben gut 60 bis 80 Prozent der Bakterien, die wir im Mundraum haben. Sie zersetzen hier ganz gemütlich Eiweiße aus unserem Speichel und dem, was an winzigen Partikeln von der Nahrung hängen bleibt, die wir im Mund zerkleinern. Dabei entstehen Schwefelverbindungen, die nicht gut riechen: Hallo, Mundgeruch!

Es ist also durchaus eine sinnvolle Sache, die Zunge einmal am Tag von den Abbauprodukten der Bakterien, dem sogenannten Zungenbelag, zu reinigen. Fragt sich bloß: Wie macht man das am besten?