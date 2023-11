Nach der Corona-Delle Die Quoten bei der Krebs-Früherkennung steigen wieder

Um Kontakte zu vermeiden und Kapazitäten für schwerkranke Covid-19-Patienten zu schaffen, fielen während der Corona-Pandemie etliche planbare medizinische Eingriffe und Vorsorgeuntersuchungen aus. In der Krebsvorsorge sind dadurch laut Experten große Lücken entstanden.

Mittlerweile scheint die Vorsorge-Delle jedoch überwunden. Darüber berichten die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) und die Krankenkasse AOK anlässlich des „Tags der Krebsvorsorge“ am 28. November. Dem zugrunde liegt eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Demnach lagen die Teilnahmeraten an den Krebsfrüherkennungsuntersuchungen im zweiten Halbjahr 2022 in den meisten Fällen wieder auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Im ersten Quartal dieses Jahres setzte sich der positive Trend laut DKG und AOK weiter fort. Bei einigen Untersuchungen seien sogar deutliche Anstiege gegenüber 2019 zu verzeichnen gewesen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

„Nach vielen verpassten Früherkennungsuntersuchungen in der Pandemie holen jetzt offenbar viele Versicherte das Versäumte nach und machen wieder Termine zur Krebsvorsorge“, sagte Jens Martin Hoyer, stellvertretender Vorstandschef der AOK.

Besonders gut ist die Entwicklung laut der Auswertung beim Darmkrebs-Screening. Hier beträgt der Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2019 knapp 27 Prozent. Ein Grund dürften allerdings auch die geänderten Teilnahmeregeln sein, wonach Männer die Untersuchung seit 2020 bereits ab dem 50. Lebensjahr in Anspruch nehmen können. Zuvor lag die Altersgrenze bei 55 Jahren. Auch für das Mammographie-Screening (+7,3 Prozent) und die Prostatakrebs-Früherkennung (+5,6 Prozent) verzeichnet das WIdO einen Zuwachs gegenüber 2019. (hoh)