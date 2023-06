Neue Heilungschancen bei Brustkrebs „Es ist nie zu spät, zu uns zu kommen“

Frau Harbeck, wie bringen Sie einer Frau bei, dass sie Brustkrebs hat?

Die Diagnose kommt meist nicht ganz überraschend. Patientinnen, die sich bei uns vorstellen,haben ja schon die Mammadiagnostik durchlaufen und in der Regel auch eine ­Biopsie bekommen. Wenn ich dann den Befund der Histologie mitteile, haben sie also schon eine Vorahnung, dass es etwas Böses sein könnte. Dann ist es wichtig, eine Per­spektive aufzeigen: Okay, das ist jetzt keine schöne Diagnose, aber es ist eine prinzipiell heilbare Erkrankung.