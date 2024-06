Neue Initiative für mehr Organspenden Kommt die Widerspruchslösung nun doch?

Es gibt einen neuen Versuch, die Anzahl von Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Im Bundesrat haben acht Bundesländer eine Initiative gestartet, um die sogenannte Widerspruchslösung im deutschen Transplantationsgesetz zu verankern. Der Antrag für eine entsprechende Gesetzesänderung wird auf der Bundesratssitzung am 14. Juni vorgestellt. Ziel ist es, den Bundestag zu einer erneuten Abstimmung über die Widerspruchslösung zu bewegen, nach der alle erwachsenen Bürger als potenzielle Organspender gelten, es sei denn, sie haben dem widersprochen. Vor vier Jahren hatte der Bundestag noch mehrheitlich für die jetzt gültige Zustimmungslösung votiert, wonach Menschen, die bereit sind, nach ihrem Tod Organe zu spenden, dies zu Lebzeiten erklären müssen, beispielsweise in dem sie sich in das neue Organspenderegister eintragen.