Notfall Blutvergiftung So erkennen und behandeln Ärzte die lebensgefährliche Infektion

Gemütlich liegt der Tod in der Badewanne. In der rechten Hand hält er einen Drink mit Cocktailschirmchen und Oliven. Er will endlich entspannen. Doch auch im Blasen werfenden Schaumbad kommt er nicht zur Ruhe. Sein Smartphone klingelt, denn sein Einsatz ist gefragt. Beim Blick auf den Bildschirm liest er wieder einmal: Achtung! Sepsis. Der Tod ist sichtlich genervt, dass ihn gerade diese Krankheit immer wieder aufs Neue um die Erholung bringt.