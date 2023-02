Serie „Gesund essen“ Wer braucht schon Goji-Beeren? Mit diesen Tipps finden Sie echte Superfoods

Superfoods findet man heute fast überall. Selbst im Duden, als „besonders gesunde, nährstoffreiche Nahrungsmittel“. Mittlerweile hat sich der Begriff etabliert – vor allem in der Werbung. Verbindlich ist er nicht. Was im Internet und in Geschäften als Superfood deklariert wird, kann also mitunter sehr verschieden sein. Mal ist der Grünkohl ein Superfood, mal sind es die Chia-Samen, dann wieder das Flohsamenbrot.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden