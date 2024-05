„Sicherer, präziser und schneller“ So umgehen Keratokonus-Patienten eine Transplantation

Wenn mal wieder die trockenen Saharawinde über Deutschland fegen und Allergien die Menschen dazu bringen, sich die Augen zu reiben, gerät eine Augenkrankheit in den Fokus, die bis vor Kurzem nur mit einem aufwendigen Eingriff zu beheben war: der Keratokonus, eine Hornhauterkrankung, die die Sehleistung von Patienten zunehmend schwächt, bis sie schließlich eine Hornhauttransplantation benötigen.

Mittlerweile existiert eine risikoärmere Alternative, die sogenannte Bowman-Layer-Transplantation. Sie soll die klassische Transplantation überflüssig machen. Der Münchner Augenarzt Bader Khayat setzt bei dem Eingriff zusätzlich auf Lasertechnik. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erklärt er die Vorteile des Verfahrens und welche Patienten von den neuen OP-Methoden ganz besonders profitieren.

Herr Khayat, Sie behandeln regelmäßig Patienten mit einem Keratokonus. Was ist das für eine Krankheit?

Keratokonus ist eine Erkrankung der Hornhaut bei jüngeren Patienten. Die Hornhaut wird dabei dünner und steiler, wodurch die Sehleistung mit der Zeit immer schlechter wird, bis die Patienten eine Hornhauttransplantation brauchen.

Wer bekommt Keratokonus und warum?

Zwischen zwei und fünf Prozent der jungen Erwachsenen sind betroffen. Warum, daran wird noch geforscht. Das kann genetische Gründe haben und durch Allergien verursacht werden. Auch häufiges Augenreiben gilt als Risikofaktor. In Ländern mit sehr trockener Luft wie Saudi-Arabien oder in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt der Keratokonus noch häufiger vor. Da werden die Augen zu viel gerieben. Auch Entzündungen im Auge erhöhen das Risiko für die Erkrankung.

Zur Person: © privat Bader Khayat arbeitet als Augenarzt im Münchner Südblick Augenzentrum. Er ist Fellow des European Board of Ophtalmology (F.E.B.O.).

Was kann man tun als Betroffener?

Den meisten helfen zunächst formstabile Kontaktlinsen, den Sehverlust zu bremsen. Wird die Hornhaut dünner, muss sie stabilisiert werden. Bei dem Verfahren namens Crosslinking werden mithilfe von Sauerstoffradikalen, UV-Strahlung und Riboflavin Verbindungen zwischen den Hornhautfasern aktiviert. Diese Behandlung ist jedoch nur bis zu einer bestimmten Hornhautdicke machbar, weil es eine Art Bestrahlung ist. Ist die Hornhaut bereits zu dünn, können die inneren Schichten dabei beschädigt werden.

Und dann muss doch operiert werden?

Bis vor Kurzem war dann die einzige Option die Hornhauttransplantation. Das ist eine aufwendige und schwierige Operation. Hinzu kommt, dass das Spendermaterial hierzulande etwas schwierig zu haben ist. Man wartet in Deutschland etwa drei Monate auf Hornhäute.

Der Eingriff ist riskanter als die neueren und man hat eine deutlich höhere Abstoßungsreaktion, was sofortigen Ersatz erfordert. Im Durchschnitt hält so eine Hornhaut dann zehn Jahre und länger.

Bei der neueren Bowman-Layer-Operation besteht keine Abstoßungsgefahr?

Genau. Die Bowman Layer-Transplantation ist eine Weiterentwicklung der Hornhauttransplantation. Dabei spielt die stärkste Hornhautschicht, die sogenannte Bowman-Schicht, eine wichtige Rolle. Ein holländischer Kollege kam auf die Idee, in die Mitte der Hornhaut eine Tasche zu schneiden und in diese Tasche eine reparierte Bowman-Schicht zu implantieren, damit die Hornhaut des Keratokonus-Patienten zusätzlich verstärkt wird. Das alles geschieht manuell. Deswegen ist diese Methode auch nicht so verbreitet, weil es kompliziert ist, die Schicht zu präparieren.

Sie setzen bei dem Eingriff zusätzlich auf Lasertechnik. Warum?

Wir wollten das Risiko minimieren und arbeiten deshalb mit dem Femtosekundenlaser. Das reduziert die Behandlungszeit von mehr als einer Stunde auf wenige Minuten.

Der Laser macht das Präparieren präziser, außerdem schneiden wir mit ihm die Tasche zurecht: sicherer, präziser und viel schneller. Man kann auch die Tiefe genau steuern. Wir überlassen dabei nichts dem Zufall.

Was genau bringt die OP den Patienten am Ende?

Das Ziel der Bowman-Layer-OP ist die Verstärkung der Hornhaut. Wir erhalten damit den Zustand der Sehleistung und der Patient kann weiter seine Brille oder Kontaktlinsen tragen. Unsere Patienten sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Ab dem 30. Lebensjahr verschlechtert sich der Keratokonus auch ohne eine OP äußerst selten.

Und was ist mit der Abstoßungsreaktion?

Es findet keine Abstoßung statt, weil keine Körperzellen im Spiel sind. Die eingesetzte Hornhaut kann man nämlich von Epithel- und Endothelschichten befreien.

Auch deshalb müssen wir gar nicht so hohe Ansprüche an das Spendermaterial stellen wie bei einer Transplantation. Wenn die innere Schicht der Hornhaut beschädigt ist, interessiert uns das gar nicht, weil wir die Epithelschicht ohnehin nicht brauchen, sondern nur die darunter liegende Bowman-Schicht. Wenn ich eine Hornhaut für eine klassische Transplantation bestelle, dauert das etwa drei bis vier Monate. Für Bowman-Layer geht das durch die geringeren Anforderungen ans Material in zwei, drei Tagen.

Muss man die OP später wiederholen?

Bowman-Layer gibt es seit zehn Jahren. Wir machen das Ganze seit vier Jahren und hatten bisher weder Perforation noch Abstoßung, auch keinen einzigen Fall, in dem die Spenderhornhaut beim Präparieren zerstört wurde. Im Idealfall ist der Eingriff nur einmal im Leben notwendig.

Was kostet die Operation und wie viel übernimmt die Kasse?

Die Hornhaut-OP wird von der Krankenkasse bezahlt, für den Einsatz des Femtosekundenlasers müssen Versicherte etwa 1000 Euro extra zahlen. Meiner Erfahrung nach lohnt sich das aber, weil es ein minimalinvasiver Eingriff ist und die Verweildauer im Krankenhaus dadurch geringer ist. Statt eines drei- oder viertägigen Aufenthalts hat man einen ambulanten Eingriff von nur fünf bis zehn Minuten.