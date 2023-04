Tagesspiegel Plus So beugen Sie Allergien frühzeitig vor : „Kleinkinder sollten mit Tieren in Kontakt kommen und Staub ausgesetzt sein“

Unsere Darmbakterien haben einen großen Einfluss auf unser Immunsystem und darauf, ob wir Allergien entwickeln, sagt der Biologe Richard Lucius. Mit diesem Wissen kann man die Fehlreaktionen der Abwehr vermeiden