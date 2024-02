UV-Licht, Durchblutung oder Schweiß Wieso wachsen die Zehnägel langsamer als die Fingernägel? 

Es dürfte den meisten schon mal aufgefallen sein: Fingernägel müssen wir deutlich häufiger schneiden als die Nägel an den Zehen. Etwa einen Millimeter pro Woche wächst so ein Fingernagel, ein Zehnagel braucht dafür gut und gerne einen Monat. Allerdings ist das Nagelwachstum generell – egal ob an den Händen oder Füßen – eine höchst variable Angelegenheit, die von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.