Wer strahlt am wenigsten? Strahlenschutzamt bietet Online-Vergleich für Handys

Um Daten beim mobilen Telefonieren oder Surfen zu übertragen, nutzen Handys und Tablets hochfrequente elektromagnetische Felder. Werden die Geräte nahe am Körper betrieben, nehmen Hand oder Kopf einen Teil der Energie dieser Felder in Form von Wärme auf. Wie viel Energie auf diese Weise aufgenommen wird, geben Hersteller mit der sogenannten Spezifischen Absorptionsrate, kurz SAR, an. Sie wird in Watt pro Kilogramm gemessen und variiert von Gerät zu Gerät.

Um gesundheitliche Wirkungen auszuschließen, soll die SAR nach internationalen Richtlinien auf maximal 2 Watt pro Kilogramm begrenzt werden, wenn das Gerät beim Telefonieren an den Kopf oder den Rumpf gehalten wird. Für den Betrieb des Handys in der Hand gilt ein höherer Maximal-Wert von 4 Watt pro Kilogramm, informiert das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in einer aktuellen Mitteilung. Sofern diese Werte von den Herstellern eingehalten würden, gehe nach aktuellem Stand der Wissenschaft keine Gefahr von den elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks aus, so das BfS.

Für all jene, die beim Neukauf trotzdem ein besonders strahlungsarmes Gerät bevorzugen, bietet das BfS online unter www.bfs.de/sar einen Modell-Vergleich an, in dem mehr als 3900 Handys und Tablets mitsamt ihren von den Herstellern ermittelten SAR-Werten gelistet sind. Nutzerinnen und Nutzer können die Ergebnisse dort sowohl nach speziellen Grenzwerten als auch nach bestimmten Herstellern filtern.

Zwar hielten laut Herstellerangaben alle in Deutschland erhältlichen Modelle die Grenzwerte ein, so das BfS. Laut der Behörden-Präsidentin Inge Paulini biete die Liste dennoch eine wichtige Hinweisfunktion: „Sie zeigt, welche Hersteller und Modelle die technischen Möglichkeiten besonders gut ausschöpfen, um elektromagnetische Felder des Mobilfunks für Menschen zu reduzieren.“

Besonders strahlungsarme Geräte, die über die Vorgaben aus den Richtlinien hinaus sogar die strengeren Strahlenschutz-Anforderungen des vom Bundesumweltministerium betriebenen Umweltzeichens „Blauer Engel“ erfüllen, sind in der BfS-Liste mit einem grünen Symbol gekennzeichnet. Dafür darf die SAR am Kopf maximal 0,5 Watt pro Kilogramm betragen. Der Höchstwert für den Betrieb am Körper liegt bei 2 Watt pro Kilogramm. (Tsp)