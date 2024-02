Wie Krebs entsteht „Die Rolle des angebrannten Toasts ist minimal im Vergleich zu Übergewicht“

Frau Heikenwälder, in Ihrem Buch „Der moderne Krebs“ schreiben Sie, dass die Hälfte aller Krebserkrankungen verhindert werden könnte. Wie?

Nur fünf bis zehn Prozent aller Krebserkrankungen werden durch angeborene genetische Veränderungen verursacht. Der Rest entsteht durch genetische Veränderungen im Laufe des Lebens. Diese Prozesse laufen in jedem von uns ab einem gewissen Alter ab. Ziel aller Präventionsmaßnahmen ist es, sie so stark zu verlangsamen, rechtzeitig zu diagnostizieren oder zu stoppen, dass sie im Laufe eines Menschenlebens nicht mehr als Krebserkrankung in Erscheinung treten können. Krebs ist genau genommen keine Frage des „ob“, sondern des „wann“ und „wo zuerst“.