Zu viel Testosteron? Was wirklich hinter Haarausfall steckt und wie Ärzte helfen können

Ob lockig oder glatt, rau oder seidig, hell oder dunkel – wie unser Haar beschaffen ist und wie lang es maximal wächst, liegt in unseren Genen verschlüsselt. „Evolutionstechnisch betrachtet besitzen wir unsere Haare zum Schutz gegen Wärmeverlust“, sagt Natalie Garcia Bartels, Dermatologin in Berlin mit Schwerpunkt Haarerkrankungen und Dozentin an der Charité.