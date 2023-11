Zum Welt-Aids-Tag Die schwierige Suche nach einer Impfung gegen HIV

Gegen Covid-19, das die Menschheit seit 2020 in Atem hält, gibt es noch keine durchschlagend wirksame Therapie. Aber es standen schnell Impfstoffe zur Verfügung, die in gewissem Umfang vor einer Ansteckung schützen oder die Erkrankung zumindest abmildern. Beim Humanen Immundefizienz-Virus HIV, das in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstmals isoliert wurde, verhält es sich umgekehrt: Zahlreiche Versuche, einen Impfstoff zu entwickeln, verliefen enttäuschend, aber es gibt wirksame Medikamente. Die verschiedenen Formen der Antiretroviralen Therapie (ART) können zwar keine Heilung bewirken, sie sind aber einer der ganz großen Erfolge der Infektionsmedizin.

Er schlägt sich in gewonnenen Lebensjahren nieder: Eine große Studie von Gesundheitsforscher:innen der Universität Bristol, deren Ergebnisse in der Mediziner-Zeitschrift „Lancet“ veröffentlicht wurden, ergab, dass HIV-infizierte in den wohlhabenden Ländern Europas und Nordamerikas, die seit Jahren oder Jahrzehnten auf die ART setzen und rechtzeitig mit der dieser Therapie begonnen haben, mit einer normalen Lebenserwartung rechnen können („Life expectancy after 2015 of adults with HIV on long-term antiretroviral therapy in Europe and North America: a collaborative analysis of cohort studies“). Zu den Erfolgen zählt auch die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) mit den antiviralen Mitteln, mit der man – wie auch mit Kondomen - einer Ansteckung gezielt vorbeugen kann.

In Krisen nehmen die Ansteckungen zu

In Deutschland wissen nach Angaben des Robert Koch-Instituts 90 Prozent der Infizierten, dass sie HIV-positiv sind, 97 Prozent von ihnen stehen unter antiviraler Therapie. Bei der Mehrheit der 1,5 Millionen Menschen, die sich nach Schätzungen der WHO jedes Jahr neu mit HIV infizieren, sieht das aber ganz anders aus. Ungefähr 37 Millionen Menschen leben mit HIV, teilweise auch mit der Immunschwäche-Krankheit Aids, fast ebenso viele sind seit Beginn dieser Epidemie bereits daran gestorben. In Krisen nehmen die Ansteckungen mit HIV, Tuberkulose und Malaria zu. Das Ziel, den dreien bis 2030 weltweit ein Ende zu setzen, droht laut Jahresbericht 2022 des 2002 zur Bekämpfung von HIV, TB und Malaria gegründeten Globalen Fonds zu scheitern.

Ein Impfstoff, der so gut schützt wie die gegen Masern oder Windpocken, wäre also hochwillkommen. Anläufe dazu gab es viele – doch das Virus macht es Forscher:innen nicht leicht: Es verändert sich ständig, kommt in unzähligen Varianten vor und hat noch dazu eine schwer angreifbare Oberfläche aus Zuckerstrukturen. Zahlreiche Anläufe und zehn klinische Wirksamkeitsstudien endeten angesichts dieser viralen Tarn- und Täuschungsmanöver ernüchternd. Ein Vakzin, für das zwei Impfstoffe kombiniert wurden, brachte in einer Studie aus Thailand aus dem Jahr 2009 immerhin eine Reduktion der Infektionsrate um die 30 Prozent, doch eine Folgestudie aus Südafrika wurde im Jahr 2020 vorzeitig abgebrochen, weil sich dieser bescheidene Erfolg nicht wiederholen ließ.

Eine weitere Studie, in die große Hoffnungen gesetzt worden waren, endete zu Beginn dieses Jahres enttäuschend: Für die Studie namens „Mosaico“ hatte Johnson & Johnson einen vektorbasierten Impfstoff entwickelt. Ein abgeschwächtes, verändertes Erkältungsvirus schleust hier Eiweiß-Fragmente verschiedener Varianten des Oberflächenproteins in Zellen ein und soll das Immunsystem animieren, Antikörper gegen das Virus zu bilden. Mit dem Fehlschlag sei die Suche nach einem Impfstoff „deutlich zurückgeworfen“ worden, urteilte der Bonner Virologe Hendrik Streeck gegenüber dpa.

Vorsichtige Hoffnungen werden nun in einen mRNA-Impfstoff der Firma Moderna gesetzt. Bei diesem Impf-Prinzip, das auch bei der Corona-Impfung zum Einsatz kommt, werden genetische Bauanleitungen in den Körper gebracht, mittels derer menschliche Zellen Oberflächenproteine des Virus produzieren können, die dann eine Immunantwort auslösen sollen: Antikörper gegen diese Proteine sollen das Virus im Ernstfall daran hindern, in die Zelle einzudringen. Die Untersuchungen, die mit Unterstützung der International Aids Vaccine Initiative (IAVI) laufen, befinden sich allerdings noch in einem ganz frühen Stadium.

„Wenn es eines Tages eine wirksame Impfung geben sollte, muss der Zugang dazu für alle bestehen, auch in den Ländern des globalen Südens “, sagt Jens Ahrens, Fachlicher Leiter Prävention & Referent für Gesundheitsförderung bei der Berliner Aids-Hilfe. Hierzulande könnte sie im Idealfall die heute gebräuchliche PrEP ersetzen. „Der größte Wunschtraum bleibt es aber natürlich, HIV weltweit völlig auszurotten.“

Was ist die „therapeutische“ Impfung?

Ein deutlich kleinerer, aber für bereits Erkrankte wichtiger Schritt könnte aber auch eine Art „therapeutische“ Impfung sein, die nicht vor der Erkrankung schützt, aber als Bestandteil der Therapie eingesetzt wird – und womöglich die tägliche Einnahme von Medikamenten ersetzt. Eine derartige passive Immunisierung könnten eventuell breit wirksame Antikörper bewirken, die bereits Infizierten in Abständen direkt gegeben werden.

Im Fachmagazin „Nature“ berichten Forscher:innen, dass mit einer solchen Therapie die Vermehrung des Virus bei einem Großteil der Probanden für mindestens fünf Monate unterdrückt werden konnte („Prolonged viral suppression with anti-HIV-1 antibody therapy“). Christian Gaebler von der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Charité Universitätsmedizin, der während seiner kürzlich beendeten Tätigkeit in den USA an der Studie beteiligt war und nun in Berlin die HIV-Forschung ausbauen möchte, bekam dafür kürzlich den Deutschen Aids-Preis 2023 der Deutschen Aids-Gesellschaft (DAIG).

Gaebler hofft, dass die Antikörper-Gabe auch Veränderungen im Immunsystem anstoßen, es also gewissermaßen trainieren kann. In einigen Fällen kehrte das Virus über einen längeren Zeitraum nicht zurück, nachdem den Teilnehmern sieben Dosen des Antikörper-Cocktails in Abständen verabreicht worden waren. Außerdem bewirkte die Behandlung, dass sich weniger „lebendes“ Virus in den T-Zellen des Körpers versteckte. Weil die Viren in diesen Reservoirs überdauern, ist eine HIV-Infektion nicht heilbar. Jedenfalls heute noch nicht.