Zwei Fliegen mit einer Klappe Wer sich jetzt gegen Covid und Influenza impfen lassen sollte

Die Blätter fallen, Herbst und Winter kommen und lassen es geraten erscheinen, sich wieder warm anzuziehen. In der Praxis von Ärztin oder Arzt aber lohnt es sich, beide Ärmel hochzukrempeln. Denn die Impfung gegen Sars-CoV-2 und die gegen die echte Grippe, die Influenza, können in den meisten Fällen an einem Termin erfolgen.