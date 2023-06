Gewalt in der Altenpflege Verband fordert mehr Schutz

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen fordert einen besseren Schutz älterer Menschen vor Gewalt und Vernachlässigung. Bislang fehle es in Deutschland an Strukturen, die gezielt auf den Schutz von Senioren vor Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung vor allem in der ambulanten oder stationären Pflege ausgerichtet seien, teilte der Dachverband am Dienstag in Bonn anlässlich des Welttags gegen die Misshandlung alter Menschen am 15. Juni mit. Deshalb sei es notwendig, in allen 16 Bundesländern Ombudsstellen einzurichten, an die sich Betroffene wenden können.

In den vergangenen Jahren hätten bereits einige Bundesländer Pflegebeauftragte eingesetzt, die zum Teil auch die Funktion von informellen Ombudsstellen wahrnähmen, hieß es. Dazu zählten Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Die Bundesarbeitsgemeinschaft sprach sich dafür aus, dass es solche Anlaufstellen in ganz Deutschland geben soll.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vertritt die Interessen der älteren Generationen in Deutschland. In dem Dachverband sind rund 125 Vereine und Verbände der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen. (epd)