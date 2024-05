© imago images/Jan Huebner/Jan Huebner/Lakomski via www.imago-images.de

Tagesspiegel Plus „Grund zur Besorgnis“ : An diesem Ort in Berlin schlagen Jugendgruppen immer häufiger zu

Gewalttätige Teenie-Banden nehmen Prenzlauer Berg verstärkt ins Visier - ein prominentes Areal kristallisiert sich dabei als Hotspot heraus.