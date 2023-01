Iggy Pop, Billy Nomates, Joesef, Margo Price Die Pop-Alben der Woche im Soundcheck

Iggy Pop - Every Loser (Atlantic)

Das Biest ist wieder los! Nach Ausflügen in Jazz, Ambient und Spoken-Word ist Iggy Pop wieder on fire und eigentlich da, wo es einmal anfing: der Geist der bösen Stooges scheint in den 75-jährigen gefahren zu sein. Raw Power, quasi. Every Loser kracht, ist laut und vor allem echt. Man glaubt dem alten Proto-Punk jedes Wort und auch die Performance stimmt. Mit dabei sind zwei Chili Peppers: Chad Smith und Josh Klinghoffer. Andreas Müller, Moderator

Billy Nomates – Cacti (Invada Records)

Wie bei der namensgebenden Sukkulente geht es auf „Cacti“ um das zähe Durchhalten unter widrigen Umständen. Die Texte: ein ständiges Stachel-rausziehen und Wunden-Versorgen. Und das klang bei Billy Nomates nie so eingängig und selbstermächtigt wie auf ihrem neuen, zweiten Album. Der wütende, minimalistische Post-Punk ihres Debüts ist verschwunden. „Cacti“ ist komplexer und vielschichtiger als ihr erstes Album, das noch stark von ihren Freunden und Mentoren von Sleaford Mods beeinflusst war. Gut so, denn Billy Nomates findet auf „Cacti“ ihre eigene Stimme und ihr Selbstbewusstsein. Christine Franz, Regisseurin

Joesef – „Permanent Damage“ (Bold Cut)

Joesef hat einen bleibenden Schaden. „Permanent Damage“ - diese Wörter fand er als Warnhinweis auf einer Zigarettenschachtel, aber sie lassen sich auch prima auf sein Liebesleben beziehen. Der Schotte war schon vor drei Jahren auf der berühmten Sound-of-2020-Liste der BBC gelandet. Nur ein Debüt blieb er uns bisher schuldig. Vielleicht hat es das Liebesleid gebraucht. Jetzt jedenfalls klagt uns der der beschädigte Jung-Crooner so lieb und soulig davon - man will es glatt noch mal mit ihm versuchen. Christoph Reimann, Deutschlandfunk

Margo Price – Strays (Loma Vista)

Für die Produktion ihres neuen Albums „Strays“ hat Margo Price den Alkohol gegen Magic-Mushroom-Tee eingetauscht und damit eine Zeitreise in die amerikanische Musikgeschichte des letzten Jahrhunderts gemacht. Der Sound bewegt sich galant zwischen Psychedelic-Rock, Powerpop und Rock’n‘Roll. Dass Price eigentlich Country-Musikerin ist, merkt man beinahe nur an den Texten, die sich mit Politik und Lebensrealität ihres Countrys, den USA, beschäftigen, von Abtreibungsverboten bis Opioid-Krise – und an dem Cowboyhut, den sie in ihren Musikvideos trägt. Jana Weiss, Tagesspiegel

