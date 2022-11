Ilja Richter 70. Geburtstag mit Buchpremiere

Ilja Richter kennt keine Pause, auch nicht am eigenen Geburtstag. Seit er neun ist, steht der Schauspieler, Autor, Regisseur, Radiosprecher und Sänger auf Bühnen. Nun hat er vergangene Woche anlässlich seines 70. Geburtstags am 24. November sein neues Buch „Nehmen Sie´s persönlich“ im Schillertheater Berlin vorgestellt. Das Buch besteht aus 33 Portraits, in denen Richter berührende Begegnungen aus seinem Leben in Form kleiner literarischer Perlen wieder lebendig werden lässt. (jach)

