14 Jahre Gefängnis US-Gericht verhängt bisher höchste Strafe wegen Kapitol-Sturms

Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol vor gut zwei Jahren hat ein US-Bundesgericht einen Mann zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Die am Freitag (Ortszeit) in Washington verhängte Strafe ist die bislang höchste, die wegen einer Beteiligung an den Vorgängen vom 6. Januar 2021 verhängt worden ist.

Der 49-Jährige aus Pennsylvania hatte damals als Anführer einer Menschenmenge Polizisten mit einem Stuhl und mit Pfefferspray angegriffen, das er den Sicherheitskräften entwendet hatte. Er war deswegen bereits im Dezember des Angriffs mit einer gefährlichen Waffe in vier Fällen für schuldig befunden worden.

Außerdem sahen die Richter es als erwiesen an, dass er Sicherheitskräfte behindert hatte, mit einer gefährlichen Waffe in ein gesperrtes Gebäude eingedrungen war und dort körperliche Gewalt ausgeübt hatte.

Am 6. Januar 2021 stürmten nach einer Kundgebung des abgewählten Präsidenten Donald Trumps zahlreiche seiner Anhänger das US-Kapitol in Washington. Sie wollten verhindern, dass die Parlamentarier Joe Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 offiziell bestätigen.

Es war der schwerste Angriff auf das Kapitol seit mehr als 200 Jahren. In der Folge sind mindestens 950 Menschen angeklagt und mehr als 600 verurteilt worden. (Reuters)