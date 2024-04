30 Jahre Völkermord in Ruanda Wie kam es zu dem Blutrausch 1994?

Innerhalb von nur 100 Tagen wurden im Frühjahr 1994 mindestens 800.000 Tutsi und moderate Hutu in Ruanda von aufgestachelten Landsleuten ermordet. Das Morden begann direkt im Anschluss an den Abschuss eines Flugzeugs mit dem ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana an Bord über Kigali am Abend des 6. April 1994.