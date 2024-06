80 Jahre D-Day „Die Politiker dachten nicht bis zur nächsten Wahl, sondern in historischen Dimensionen“

Herr Bremm, am 6. Juni vor 80 Jahren war D-Day. Der Tag, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet sind und die Befreiung Europas begann. Sie haben als Militärhistoriker intensiv dazu geforscht. Wie blicken Sie aus heutiger Sicht auf dieses Ereignis?

Die „Operation Overlord“ war die größte Invasion der Kriegsgeschichte. Die Zahlendimensionen sind unglaublich. Die Alliierten – damals vor allem Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen – hatten an der südenglischen Küste drei Millionen Soldaten zusammengezogen. Am D-Day selbst sprangen kurz nach Mitternacht rund 13.500 Fallschirmjäger ab, um den Angriff im Hinterland vorzubereiten und zu sichern. Dann setzten 150.000 Soldaten mit 3100 Landungsbooten von England nach Frankreich über, flankiert von 1200 Kriegsschiffen und 7500 Flugzeugen.

Es waren überwiegend sehr junge Männer, die in der Normandie ankamen.

Ja, viele waren jung und unerfahren, es war ihr erster Kriegseinsatz. Vielen war gar nicht bewusst, was ihnen da jetzt bevorstand. Erst als sie in den Booten Richtung Frankreich saßen, wurde ihnen klar, dass das ihr Leben kosten könnte. Und tatsächlich sind Unzählige schon in den ersten Minuten gefallen. In Berichten wird geschildert, wie beklommen die Soldaten in den Booten saßen. Stumm und einsam vor sich hinstarrend. Auf der anderen Seite empfanden sie ein klares Pflichtbewusstsein. Sie wussten, dass sie einen Job zu erledigen hatten.

Zur Person © Michael Stange Osnabrück Klaus-Jürgen Bremm, 66, ist Militärhistoriker und Publizist sowie Oberstleutnant der Reserve. Er war mehrere Jahre lang Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück. Er hat zahlreiche Bücher zur europäischen Militärgeschichte veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm „Normandie 1944 – Die Entscheidungsschlacht um Europa“ (WBG/Theiss, 2022).

Wie muss man sich die Landung vorstellen?

Die Alliierten hatten die Küste in fünf Abschnitte aufgeteilt und mit Decknamen versehen: Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Was sich am Omaha Beach, dem längsten davon abspielte, war grauenvoll. Die ersten zwei Bataillone, die dort landeten, wurden praktisch komplett aufgerieben. Die Landung fand bei Ebbe statt und die Soldaten mussten schutzlos mehrere hundert Meter Strand überwinden. Der Sand war voller Minen.

Aber es kamen ja immer noch weitere alliierte Boote an. Viele wurden von der deutschen Artillerie zerstört. Die Toten trieben im Meer. Und es wurde immer enger auf diesem Strand, weil die Flut einsetzte.

Wie gelang der Durchbruch?

Viele Soldaten hatten sich hinter einer Steinmauer verschanzt. Irgendwann wurde ihnen klar, dass sie von dort wegmüssen. Normalerweise hätte eine Armee unter solchen Umständen den Rückzug angetreten, wäre geflohen. Aber das ging nicht, denn da war ja das Meer. Also blieb nur der Weg die Böschungen hoch, wo die deutschen Bunker lagen. Man hat versucht, den Gegner niederzuringen. Und es hat geklappt.

D-Day-Veteran Joe Randall bei den diesjährigen Feierlichkeiten in Großbritannien. © REUTERS/Andrew Matthews

In den USA, in Großbritannien, in Frankreich wird der D-Day jedes Jahr groß begangen. In Deutschland nicht. Warum?

Wir passen da nicht so richtig rein. Am D-Day landeten junge alliierte Soldaten, von denen viele ihr Leben und ihre Gesundheit geopfert haben, um Europa vom Hitler-Faschismus zu befreien. Ihnen gegenüber standen deutsche Soldaten, die seit Jahren einer Diktatur dienten und das auch wussten, aber trotzdem weiterkämpften.

Erinnern Sie sich an die Rede von Richard von Weizsäcker 1985. Als erster Bundespräsident hat er den Tag der Kapitulation, den 8. Mai 1945, als „Tag der Befreiung“ bezeichnet. Dafür wurde er damals heftig kritisiert.

Ich beobachte einen mangelnden Verteidigungswillen, vor allem bei der jungen Generation. Klaus Jürgen Bremm

Deutschland hat sich in den letzten 40 Jahren aber weiterentwickelt.

Ja. Gerhard Schröder war 2004, beim 60-jährigen Jubiläum, der erste deutsche Regierungschef, der an der Gedenkfeier zum D-Day in der Normandie teilnehmen durfte. Und natürlich möchten wir heutzutage aus politischen Erwägungen gerne bei den Feierlichkeiten dabei sein und sind das ja auch. Bundeskanzler Olaf Scholz wird zum Festakt an diesem 6. Juni anreisen, auch US-Präsident Biden und der ukrainische Präsident Selenskyj werden teilnehmen. Vor zehn Jahren war übrigens noch Putin anwesend …

Es wird wieder einen gemeinsamen Fallschirmabsprung von Soldaten der damaligen Verbündeten geben. Da sind jetzt auch Fallschirmjäger der Bundeswehr dabei. Das hat schon etwas Bizarres.

Sie finden, das passt nicht?

Der D-Day steht für Deutschland eben auch für eine militärische Niederlage. Der ganze Krieg ist eine verheerende Niederlage gewesen. Und er hat für Deutschland mit der größten denkbaren militärischen Katastrophe geendet. Und man hat so viele unvorstellbare Verbrechen auf sich geladen. Wenn sich jetzt deutsche Politiker oder Soldaten am 6. Juni am Strand der Normandie einfinden, mag das politisch nicht falsch sein. Doch es beeinträchtigt das Gedenken, das eigentlich den Alliierten allein gehört.

Wofür steht das D in Day? Der Terminus D-Day wird heute vor allem mit dem 6. Juni 1944 in Verbindung gebracht, als die Alliierten Truppen an der französischen Küste landeten. Der Begriff als solcher ist aber älter, und wurde mindestens seit dem Ersten Weltkrieg als Stichtag einer militärischen Operation verwendet. Entsprechungen wären zum Beispiel das deutsche „Tag X“ oder das französische „Jour J“. Der Buchstabe D hat dabei keine feste Bedeutung. Aktuell betrachtet man ihn einfach als Verdopplung des Wortes „Day“, so wie in „H-Hour“ (der Stunde eines Angriffs), das Wort „hour“ gedoppelt wird. Weil der Begriff nach dem Zweiten Weltkrieg so sehr mit dem Beginn der „Operation Overlord“ verknüpft wurde, benannten Kommandeure später die Starttage ihrer Einsätze auch mit anderen Buchstaben, um Verwirrung zu vermeiden. So begann beispielsweise die Invasion von Japan am „X-Day“. (mho)

Welche Lehren können wir heute aus dem D-Day als dem Tag der Befreiung Europas ziehen?

Für die europäische Souveränität im Bereich Sicherheit und Verteidigung ist eine einheitliche europäische Armee unerlässlich. Mit einheitlichen Uniformen, mit einem Verteidigungsministerium in Brüssel, einem Oberbefehlshaber, einer Generalstabsausbildung und einheitlichen Einsatzgrundsätzen. Es wäre die tatsächliche Aufgabe der EU, das zu organisieren.

Inwiefern ist das für Sie eine Lehre aus dem D-Day?

Die Idee des D-Day war der gemeinsame Kampf von Verbündeten, um im Krieg eine Wende herbeizuführen. Das ist gelungen. Entscheidend für den Erfolg war das gemeinsame Vorgehen. Und davon kann in Europa heute keine Rede sein. Jeder macht, was er will. Obwohl der Ukraine-Krieg vor unserer Haustür stattfindet. Ich kann das Gebaren der Europäer nur als Kakophonie bezeichnen. Es ist erbärmlich. Wozu haben wir denn die EU?

Diese Politiker dachten damals nicht bis zur nächsten Wahl, sie dachten in historischen Dimensionen. Klaus-Jürgen Bremm

Warum tun sich die Europäer heute so schwer mit der Einigkeit?

Es ist tatsächlich eine Illusion zu denken, die Europäer seien heute einiger als die Alliierten damals. Wo ist denn die gemeinsame Außenpolitik der EU? Weder mit Blick auf die Ukraine und schon gar nicht mit Blick auf Nahost gibt es eine einheitliche Linie. Einzelne Staaten preschen immer wieder vor. Denken Sie etwa an die Anerkennung Palästinas als Staat oder die Diskussion um westliche Bodentruppen in der Ukraine.

Was war bei den Alliierten damals anders?

Natürlich haben die Alliierten unterschiedliche Vorstellungen über Kriegführung, den Einsatz der Kräfte, Schwerpunkte und Teilziele gehabt. Jeder verfolgte auch eigene Interessen. Aber das Hauptziel war klar: Nazi-Deutschland zu besiegen. Und dann hat man sich zusammengerauft. Streiten, ja. Aber am Ende muss eine gemeinsame Linie stehen. Dass das geklappt hat, lag natürlich auch an den damaligen Politikern.

„Leute wie Churchill oder Roosevelt hatten ein ganz anderes Standing als die heutigen Politiker“, sagt Bremm. © IMAGO/Gemini Collection/IMAGO/Gemini

Wie unterscheiden die sich von den heutigen?

Leute wie Churchill oder Roosevelt hatten ein ganz anderes Standing als die heutigen Politiker. Nehmen wir Churchill: Er hat mehr als 40 Bücher verfasst, darunter bedeutende historische Abhandlungen. Für sein sechsbändiges Werk über den Zweiten Weltkrieg hat er den Literaturnobelpreis bekommen. Diese Politiker dachten nicht bis zur nächsten Wahl, sie dachten in historischen Dimensionen. Die aktuellen Politiker sind oft in ihren Ideologien verfangen. Das Ergebnis sehen wir.

Warum gibt es heute keine Politiker von solchem Format?

Ich vermute, viele Menschen möchten heute nicht mehr in die Politik gehen, um sich dort mit Schmutz beschmeißen zu lassen. Die Politik ist immer ein übles Geschäft gewesen. Wenn jemand eine überzeugende Position hat, wird so lange in seiner Vergangenheit gekramt, bis man etwas findet, oder es werden seine Ansichten verzerrt.

Der D-Day steht auch für die immensen Opfer, die die Alliierten bereit waren zu erbringen, um Europa zu befreien.

In der Tat. Am D-Day selbst starben etwa 4.400 alliierte Soldaten, im weiteren Verlauf der „Operation Overlord“ rund 70.000.

Die ukrainische Armee kämpft jetzt seit zweieinhalb Jahren. Sie schlägt sich wirklich hervorragend gegen einen übermächtigen Gegner. Klaus Jürgen Bremm

Wenn man auf die heutige Situation blickt: Warum fällt es Europa so schwer, seine Freiheit gegen die Aggression aus Russland zu verteidigen?

Ich beobachte einen mangelnden Verteidigungswillen, vor allem bei der jungen Generation, die ja die Last eines Kampfes zu tragen hätte. In der Bundesrepublik ist die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Andere wichtige Staaten in Europa wie Großbritannien, Frankreich, Spanien haben die Wehrpflicht sogar ganz abgeschafft. Wir haben es jetzt also mit kleinen, mobilen Armeen zu tun. Die sind vielleicht für Auslandseinsätze geeignet. Aber selbst das hat in Afghanistan und Mali nicht richtig funktioniert.

Vor diesem Hintergrund jetzt noch einmal die Bevölkerung dafür zu gewinnen, Europa gegen Russland zu verteidigen, ist ein schwieriges Unterfangen. Die vielen Russophilen des rechten Spektrums würden eher desertieren, als gegen Putin zu kämpfen, während die linksgeprägte Jugend ohnehin traditionell wehrfeindlich ist. Ich bin sehr skeptisch, ob Deutschland noch in der Lage wäre, größere Truppenstärken zu mobilisieren.

Können wir uns angesichts der Lage in der Ukraine und Putins imperialistischen Träumen hinsichtlich der Länder der ehemaligen Sowjetunion auf dieser Position ausruhen?

Natürlich kann man die Position vertreten, dass Putin sich mit der Ukraine zufriedengibt und hoffen, dass er von den baltischen Staaten die Finger lässt, weil sie der Nato angehören. Denn dann würde Beistandspflicht greifen und man wäre schnell auf einer nuklearen Ebene. Putin weiß allerdings, dass er einen Atomkrieg gegen die USA nicht gewinnen kann. Deshalb würde er rein rational kalkuliert diese Option nicht wählen. Auszuschließen ist es aber natürlich nicht.

Die Kunstflugstaffel der britischen Royal Air Force (RAF) bei einer Luftshow zum 80. Jahrestag des D-Day. © dpa/Henry Nicholls

Was also tun?

Die ukrainische Armee kämpft jetzt seit zweieinhalb Jahren. Sie schlägt sich wirklich hervorragend gegen einen übermächtigen Gegner. Sie hat sogar Gelände zurückgewonnen. Wir sollten die Ukraine daher mit allem unterstützen, was wir haben. Wir sollten unsere Depots leer machen und die Ukraine in die Lage versetzen, eine militärische Entscheidung herbeizuführen.

Auf die Gefahr hin, dass wir dann wehrlos sind?

Dieses Risiko müssen wir eingehen. Das muss manchmal einfach sein. Was bringt es uns, wenn die Ukraine untergeht, weil wir unsere Depots nicht öffnen? Was nützen uns dann noch unsere bescheidenen Bestände?

Und wenn Putin uns dann angreift?

Um es ganz klar zu sagen: Wenn Putin uns wirklich angreift, haben wir keine Chance. Für die Bundeswehrbrigade, die gerade nach Litauen verlegt werden soll, entstehen Anlaufkosten von 10 Milliarden Euro. Sie hat gerade mal zwei eigene Bataillone. Ein Panzerbataillon und ein Panzergrenadierbataillon mit je 40 Kampfpanzern und Schützenpanzern. Das sind gerade mal 4800 Leute. Was wollen die denn da? Die hat die russische Armee doch innerhalb von zwei Tagen niedergekämpft.

Das sind sehr düstere Aussichten.

Realistische, würde ich sagen.

Wie könnte ein heutiger D-Day, ein Gamechanger mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, aussehen?

Kriege verlaufen meist anders, als es sich diejenigen, die sie begonnen haben, vorgestellt haben. Ein heutiger D-Day wäre für mich kein militärischer, sondern ein politischer. Wenn die Regierungschefs der EU endlich einmal einen einheitlichen Beschluss fassen würden.