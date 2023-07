„An manchen Tagen schießen sie ohne Pause“ Die Strategie des russischen „Desaster“-Generals funktioniert bisher

General Waleri Gerassimow besitzt nicht den besten Ruf. Unter seiner Führung verausgabte sich die russische Armee bei ihrer Offensive im Frühjahr 2022 dermaßen, dass sie die mühsam eroberten Gebiete im Donbass und in der Region Cherson anschließend nicht halten konnte.

Die begrenzte Anzahl an verfügbaren Soldaten versuchte die militärische Führung in Moskau damals durch massiven Artilleriebeschuss auszugleichen. Am Ende fehlte es an beidem. In der Analyse westlicher Kriegsbeobachter fielen damals gerne einmal Begriffe wie „Desaster“ oder „Planlosigkeit“, wenn es um die Qualitäten des Generals ging. Umso größer war das Erstaunen, als Wladimir Putin dem zwischenzeitlich in die zweite Reihe beorderten Gerassimow im Januar das direkte Kommando für die „militärische Spezialoperation“ übertrug.

„Durchhalten Plus“ – Russlands Truppen beschränken sich nicht nur auf die Verteidigung

Doch wer gedacht hatte, die russischen Truppen würden bei der Verteidigung der ukrainischen Gegenoffensive ähnlich kurzsichtig agieren, der sieht sich nach sieben Wochen getäuscht. Zwar ist es grundsätzlich so, dass Verteidiger im Krieg im Vorteil sind. Experten sprechen von einem Kräfteverhältnis von 3:1, damit ein Angriff überhaupt erfolgreich sein kann.

Zusätzlich hat Gerassimow aber eine Strategie gewählt, die der australische Ex-General Mick Ryan als „Durchhalten Plus“ beschreibt und damit größere Gebietsgewinne der Ukraine bisher verhindert.

Dabei agieren die russischen Truppen nicht nur aus ihren dicht gestaffelten Verteidigungsanlagen heraus, sondern starten an einzelnen Frontabschnitten auch selbst kleinere offensive Manöver. So zum Beispiel entlang der Achse zwischen den Orten Swatowe und Kreminna, gut 70 Kilometer nördlich von Bachmut.

Sie suchen nach einer Schwachstelle und stürmen dann. Oberstleutnant Oleh Matviychuk gegenüber der „New York Times“

„An manchen Tagen schießen sie ohne Pause“, beschreibt Oberstleutnant Oleh Matviychuk die aktuelle Lage in dem bewaldeten Gebiet gegenüber der „New York Times“ (NYT). Matviychuk ist Kommandeur der 100. territorialen ukrainischen Verteidigungsbrigade. „Sie suchen nach einer Schwachstelle und stürmen dann“, berichtet er.

Auch der Feldarzt der Brigade muss nun wieder täglich verwundete ukrainische Soldaten verarzten, schreibt die „NYT“. Ein Zeichen für die wieder zunehmende russische Aktivität in der Region.

Laut den Analysten des amerikanischen Militär-Think-Tanks „Institute for the Study of War“ gelangen den russischen Truppen in den vergangenen Wochen so kleine Gebietsgewinne.

Russlands Militärführung scheint aus ihren Fehlern gelernt zu haben

All das geschieht, während sich, so berichten es amerikanische Sicherheitskreise, der Hauptschlag der ukrainischen Gegenoffensive weiter im Süden entfaltet. Dass die Russen dennoch im Osten angreifen, verdeutlicht laut dem britischen Geheimdienst die Wichtigkeit des Gebiets für die Führung in Moskau.

Zudem verschaffen sie Gerassimow etwas Luft angesichts der permanenten Forderung Putins nach neuen Eroberungserfolgen. Am wichtigsten dürfte jedoch sein, dass die Gegenangriffe ukrainische Soldaten an der Front im Osten und Reserveeinheiten im Hinterland binden, die somit im Süden fehlen.

Ukrainische Soldaten der 22. mechanisierten Brigade kämpfen in einer zurückeroberten Stellung in der Nähe des Dorfes Klyshchiivka, südlich von Bachmut. © AFP/Anatoli Stepanov

Auch für die beiden renommierten US-Kriegsanalysten Rob Lee und Michael Kofman hat die russische Militärführung aus früheren Fehlern gelernt. Ein weiteres Desaster wie vergangenen September in Charkiw sollte verhindert werden, erläutern die beiden Experten im Podcast „War on the Rocks“.

Vor allem den massiven Einsatz von Minen sehen sie als Indiz dafür. Lee zufolge hätten die Russen sogar mehr Minen verlegt, als es die russische Militärdoktrin vorsieht. Dies stelle sich als sehr effektiv heraus – hänge aber auch mit Mangel an Artilleriemunition zusammen.

Experten berichteten dem Tagesspiegel außerdem, die Minenfelder hielten die Ukrainer derart auf, dass sie zu einfachen Zielen für die russische Luftwaffe würden. Sobald Kiews Truppen auf einen Minengürtel aufliefen, würden sie mit Kampfhubschraubern, Artillerie, Anti-Panzer-Raketen und Drohnen angegriffen.

Als ebenso problematisch stellte sich bisher die mangelnde Koordination der ukrainischen Angriffe dar. „Die ukrainischen Streitkräfte beherrschen noch immer keine Operationen mit verbundenen Kräften in großem Umfang“, berichtet Militärexperte Franz-Stefan Gady dem Tagesspiegel.

Die Operationen liefen eher sequentiell als synchronisiert ab. Für den Experten ist das „der Hauptgrund für die langsamen Fortschritte“. Die mangelnden Fähigkeiten würden die Ukrainer anfällig für russischen Beschuss mit Panzerabwehrlenkwaffen und Artillerie machen. „Das russische Verteidigungssystem wird nicht systematisch auseinandergerissen“, beschreibt Gady die Situation.

Wer gewinnt den Kampf der Artilleriesysteme?

Die russischen Verteidigungsanlagen zeigen also Wirkung und werden deswegen ständig ausgebaut. Satellitenaufnahmen zeigen wöchentlich neue Stellungen. Ukrainische Truppen sollen so weiter abgenutzt werden.

Entscheidend wird zudem sein, ob die Ukraine die russische Artillerie in den vergangenen Wochen durch Präzisionsschläge ausreichend schwächen konnte.

Nach den hohen Verlusten zu Beginn der Gegenoffensive verlagerte Kiew seine Angriffe darauf, um bei zukünftigen Vorstößen weniger unter Beschuss zu geraten. Genau an diesem Punkt befindet sich der Krieg nun.

Wie die „NYT“ unter Verweis auf zwei Beamte des US-Verteidigungsministeriums zur Wochenmitte berichtete, sollen als Nächstes die stark befestigten Städte Tokmak und Melitopol das Ziel der ukrainischen Truppen sein. Dabei sollen nun auch die bisher in Reserve gehaltenen und größtenteils im Westen ausgebildeten Brigaden zum Einsatz kommen. Größere Durchbrüche blieben bisher aber aus.

Auch Gerassimow werde den Kampf der Artilleriesysteme in den kommenden Wochen genau beobachten, schreibt Ex-General Ryan in einer aktuellen Analyse. Sollte der Ukraine kein Durchbruch gelingen, könnte der Oberbefehlshaber selbst russische Offensivoperationen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anordnen.

Ob das tatsächlich eine Option sein wird, hängt zudem davon ab, welche Verluste die Regierung in Kiew bereit ist, in den kommenden Wochen in Kauf zu nehmen. Was passieren kann, wenn man die eigenen Truppen überstrapaziert, darüber dürfte sich die Ukraine nach den eigenen erfolgreichen Rückeroberungen im vergangenen Jahr bewusst sein.