Antisemitismus in Belgien Die neue Angst der jüdischen Bevölkerung

Es ist keine gute Idee, mit einem kleinen Israel-Aufkleber an der Tasche durch die Rue du Prado in Molenbeek zu gehen. Trotz des typischen Brüsseler Regentages drängen sich viele Menschen durch die enge Einkaufsstraße. Die Gasse wird gesäumt von kleinen Geschäften, wie sie auch in Tunis oder im marokkanischen Tanger zu finden sind.