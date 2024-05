„Ära des Nationalpopulismus“ Warum auch in Portugal rechte Kräfte Einfluss gewinnen

In dem Jahr, in dem sich die demokratische Revolution zum 50. Mal jährt, wählten die Portugies*innen 50 Abgeordnete der rechtsextremen Partei Chega ins Parlament, die nostalgisch auf die Salazar-Diktatur blickt. Diese Koinzidenz zwischen dem halben Jahrhundert der Nelkenrevolution und den 50 Abgeordneten der Chega ist symbolisch, lädt aber unweigerlich zur Interpretation ein.

Vor allem räumt die Situation endgültig mit dem Mythos der portugiesischen Ausnahme auf, mit der Vorstellung, dass Portugal immun ist gegen den Aufstieg der extremen Rechten, den wir in Europa und der ganzen Welt beobachten. Es stellte sich heraus, dass es nur eine Frage der Zeit war – das Phänomen musste irgendwann auch in Portugal ankommen.

Im Jahr 2019, dem Gründungsjahr der Chega, wurde nur ein einziger Abgeordneter gewählt – André Ventura, ihr langjähriger Vorsitzender und ehemaliger Chef der sozialdemokratischen Mitte-Rechts-Partei (PSD). Bei den Parlamentswahlen 2022 stieg die Zahl ihrer Abgeordneten auf 12. Und am 10. März, ebenfalls bei vorgezogenen Wahlen, konnte die Chega ihre Parlamentssitze mehr als vervierfachen.

Flirt mit der Salazar-Diktatur

Der Flirt der rechtsextremen Partei mit der ehemaligen Diktatur nahm auf einem Parteitag Ende 2021, kurz vor den vorletzten Parlamentswahlen, Gestalt an, als Ventura das salazaristische Motto „Gott, Heimat und Familie“ wieder aufgriff und verkündete: „Wir sind die Partei Gottes, des Vaterlandes, der Familie … und der Arbeit“.

Hélder Gomes ist Journalist für die internationale Abteilung der Wochenzeitung „Expresso“. Er berichtet über nationale Politik, insbesondere die Partei Chega. Zuvor arbeitete er für das Radio der Vereinten Nationen in New York und für Euronews in Lyon.

Die bevorstehende Wahl zum EU-Parlament findet also nur drei Monate nach den Parlamentswahlen statt, und so sind die Portugies*innen mit Fragen der Regierungsführung und der Koalitionsbildung beschäftigt. Die Chega ist nun die drittstärkste politische Kraft Portugals hinter den beiden größten Parteien, der PSD und der Mitte-Links-Partei PS, auf die jeweils 78 von insgesamt 230 Sitzen in der Assembleia da República (Versammlung der Republik) entfallen.

Dieses Mal trat die PSD jedoch in einer Koalition mit dem konservativen Sozialdemokratischen Zentrum (CDS), das zwei Abgeordnete stellte, und der Monarchistischen Volkspartei (PPM) an. Zusammen stellte diese demokratische Allianz 80 Abgeordnete und erhielt 54.000 Stimmen mehr als die PS, was den knappsten Sieg in der Geschichte der portugiesischen Demokratie bedeutete.

Der PSD-Vorsitzende Luís Montenegro wurde vom portugiesischen Präsidenten zum Ministerpräsidenten ernannt, während PS-Generalsekretär Pedro Nuno Santos die Niederlage umgehend akzeptierte und den Vorsitz der Opposition übernahm.

Neuwahlen in Sicht

Luís Montenegro wird also eine Minderheitsregierung anführen. Eine rechte Mehrheit wäre nur mit Chega möglich, aber der PSD-Vorsitzende hat im Wahlkampf versprochen, dass es keine Absprachen mit Venturas Partei geben wird. Es werden bereits Wetten auf die Langlebigkeit der Regierung abgeschlossen, es ist jedoch so gut wie sicher, dass Portugal vor Ablauf der Amtszeit 2028 erneut zur Wahl aufgefordert wird.

Die Oppositionsparteien, insbesondere PS und Chega, werden sich genau überlegen müssen, ob und wann sie Montenegro zu Fall bringen, denn in der Vergangenheit wurden diejenigen, die Regierungen stürzten, an den Wahlurnen bestraft.

Dieser politische Umbruch hat die Debatte über die Europawahl, die in Portugal in der Regel keine große Begeisterung hervorruft und eine geringe Wahlbeteiligung aufweist, ins Stocken gebracht. Die Außenpolitik ist in den Parteiprogrammen wieder einmal in den Hintergrund getreten. In den rund 30 Fernsehdebatten der Parteiführer*innen im Vorfeld der Wahlen im März wurde das Thema fast vollständig ignoriert.

Chega könnte Anschluss an ID-Fraktion suchen

Im Januar sagte der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen, eine Brüsseler Denkfabrik, voraus, dass die Populist*innen in neun der 27 EU-Mitgliedstaaten den ersten Platz und in weiteren neun den zweiten oder dritten Platz belegen würden. Portugal gehörte zu dieser zweiten Gruppe – voraussichtlich dürften vier Abgeordnete der Chega gewählt werden, die sich der rechtsextremen Fraktion „Identität und Demokratie“ im Europäischen Parlament anschließen würden.

Angesichts der Dynamik nach den portugiesischen Parlamentswahlen ist nicht mehr auszuschließen, dass die Partei von André Ventura mehr als vier Abgeordnete erhält (Portugal wählt 21) und vor der PS oder der PSD – oder sogar vor beiden – landet.

Europäische Medienkooperation Der Tagesspiegel ist deutscher Partner des Projekts „Voices of Europe“, bei dem Medien aus den 27 EU-Mitgliedstaaten gemeinsam zu den Europawahlen Anfang Juni berichten. © Tagesspiegel

„Wir erleben eine Ära des Nationalpopulismus, und mit diesen Parlamentswahlen ist sie in Portugal angekommen“, sagt Teresa Nogueira Pinto, Professorin für Politik und internationale Beziehungen. Dennoch ist die politische Kluft in Portugal bezüglich der EU-Frage nicht so tief wie in anderen Ländern.

Im Gegensatz zu ihren Partnern in der ID-Fraktion – wie der deutschen AfD, dem französischen Rassemblement National oder der italienischen Lega – trennt Chega in europäischen Fragen kaum mehr als „eine gewisse Divergenz“ von der PS oder PSD.

In einer Abschiedsrunde in Brüssel wies Costa darauf hin, dass „Chega im Gegensatz zu anderen rechtsextremen Parteien in Europa nie eine Kampagne gegen die EU geführt hat“. Das gilt jedoch nicht für den nationalistischen, identitären und einwanderungsfeindlichen Diskurs, den Venturas Partei von ihren Konkurrenten übernimmt.