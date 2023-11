Argentinien Demonstranten werfen Milei Leugnung der Diktatur vor

Hunderte Demonstranten in Argentinien haben die Ansichten des designierten Präsidenten Javier Milei über die Militärdiktatur in dem Land vor rund 40 Jahren angeprangert. Die Protestierenden schlossen sich am Donnerstag in der Hauptstadt Buenos Aires der Gruppe von Müttern an, die sich seit Jahrzehnten wöchentlich auf der Plaza de Mayo vor dem Präsidentensitz versammelt.

Die „Madres de la Plaza de Mayo“ fordern Aufklärung über das Schicksal ihrer während der Militärdiktatur (1976-83) verschwundenen Kinder. Die 89-jährige Carmen Ramiro, die bis heute nicht weiß, was aus ihrem Ehemann und ihrem ältesten Sohn geworden ist, warnte am Donnerstag vor der „Leugnung“ der Verbrechen der Diktatur durch die künftige Regierung.

30.000 Menschen sollen während der Militärdiktatur veschwunden sein. Milei stellt das infrage.

Der politische Außenseiter Milei, der die Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag gewonnen hatte, hat die offizielle Zahl von bis zu 30.000 verschwundenen Menschen während der Militärdiktatur infrage gestellt.

Argentiniens Diktatur war eine der brutalsten Militärregierungen, die in Südamerika zwischen den 1950er und den 1980er Jahren herrschten. Zehntausende als Dissidenten beschuldigte Menschen wurden getötet oder verschwanden. Einige wurden aus Flugzeugen in den Río de la Plata oder in den Atlantik geworfen.

Seit 2006 wurden mehr als 1000 Menschen wegen ihrer Rolle während der Diktatur für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

Der rechtsgerichtete Milei bezeichnet diese Zeit als „Krieg“, in dem es „Exzesse“ gegeben habe. (AFP)