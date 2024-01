Attentat in Afghanistan Vier Kinder sterben bei Angriff auf Haus eines Taliban-Regierungsvertreters

In Afghanistan sind bei einem Attentat auf das Haus eines Taliban-Regierungsvertreters in der östlichen Provinz Nangahar vier Kinder gestorben. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Abteilung für Kultur und Information am Montag mit.

Demnach haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag zum Montag eine Handgranate auf das Haus des Abteilungsleiters für Bildung im Distrikt Hesarak geworfen.

Bei den Toten handele es sich um die Töchter des Beamten. Laut der Informationsabteilung ist das Motiv des Attentats bisher unklar.

Seit der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021 gehen die meisten Anschläge in Afghanistan von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus.

Auch kommt es zu Angriffen auf Taliban-Vertreter durch lokale Widerstandsgruppen. (dpa)