„Auf unbestimmte Zeit bleiben“ Das plant Israels Premier Netanjahu für den Gazastreifen

Es ist einer der zentralen Fragen in der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt: Was passiert mit dem Gazastreifen? Israel schafft dort Fakten. Am Sonntag meldeten die Streitkräfte die Teilung des Gebiets in einen Nord- und einen Südteil – und die Truppen des jüdischen Staates rücken in Gaza-Stadt ein. Doch was ist Israels Plan für die kommenden Wochen?