Aufruf zu Terroranschlägen während EM Wie gefährlich ist die Terrormiliz ISPK?

Ein bewaffneter Kämpfer, der in ein Fußball-Stadion blickt. Drei Ortsmarken: Berlin, München, Dortmund. Und die Aufforderung: „Dann schieß Du das letzte Tor.“ Die Botschaft, die die ganzseitige Anzeige senden soll, ist klar.

Anfang Mai erschien sie im englischsprachigen Propagandamagazin der Terrormiliz ISPK „Voice of Khorasan“, das weltweit über Soziale Medien verbreitet wird. Mit diesem Aufruf sollen radikalisierte Islamisten ermutigt werden, im Umfeld der Fußball-EM, die am 14. Juni in Deutschland beginnt, Anschläge zu verüben.

Der IS-Ableger ISPK, der seit seiner Gründung 2015 hauptsächlich in Afghanistan und Pakistan aktiv war, macht derzeit zunehmend mit Blick auf Ziele in Europa von sich reden.

Auf die Konzerthalle Crocus City Hall nahe Moskau wurde am 22. März ein Anschlag verübt, zu dem sich der ISPK bekannte © dpa/Bai Xueqi

Im März reklamierte der ISPK den Anschlag auf eine Konzerthalle nahe der russischen Hauptstadt Moskau für sich, bei dem mehr als 140 Menschen starben. In Deutschland wurden seit vergangenem Jahr mehrere Personen verhaftet, die im Verdacht stehen, Anschläge geplant zu haben und Kontakt zum ISPK zu unterhalten.

Was ist der ISPK?

Das Terror-Netzwerk Islamischer Staat (IS), die ihren Ursprung in Syrien und im Irak hat, organisiert sich in sogenannten „Provinzen“. Eine davon ist der „Islamische Staat Provinz Khorasan“, kurz ISPK. Khorasan ist die historische Bezeichnung für eine multiethnische Region auf dem Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan.

Emran Feroz ist Politik- und Islamwissenschaftler und arbeitet als Journalist und Autor.

Aufgebaut wurde der ISPK von ehemaligen Mitgliedern der pakistanischen und der afghanischen Taliban, erläutert Afghanistan-Experte Emran Feroz. Dazu seien Extremisten aus der weiteren Region gestoßen, vor allem aus Tadschikistan und Usbekistan. In den letzten Jahren hätten sich dem ISPK viele neue Mitglieder angeschlossen, die mit den Taliban unzufrieden waren.

In Afghanistan liefern sich Taliban und ISPK einen erbitterten Konkurrenzkampf. Seit ihrer Machtübernahme 2021 gehen die Taliban massiv gegen die Terrormiliz vor. „Es ist dem ISPK seitdem nicht mehr gelungen, über einen längeren Zeitraum ein Territorium zu kontrollieren“, erläutert Terrorismus-Experte David Zekhariafamil. Die Taliban hätten viele Zellen und Führungskräfte des ISPK ausgeschaltet.

David Zekhariafamil arbeitet als Sicherheits- und Terrorismus-Experte in München.

„Aber die große Stärke des IS ist, dass es ihm immer wieder gelingt, sich sehr schnell an neue Rahmenbedingungen anzupassen“, erläutert er. Wenn auf ihn Druck ausgeübt werde, reorganisiere er sich und schaffe sich neue Räume. „Im Prinzip diktiert der IS, wann und wo gekämpft wird“, betont Zekhariafamil.

„Die einzelnen Provinzen des IS haben sehr viel Autonomie“, erklärt er. „Sie müssen sich an gewisse Richtlinien halten, aber setzen ansonsten ihre eigenen Vorhaben um.“ Darin liege für den IS ein wichtiger Vorteil: Die Mutterorganisation in Syrien und im Irak sei inzwischen kaum mehr in der Lage, Anschläge im Ausland selbst zu steuern. Daher gewinne der ISPK an Bedeutung.

Hans-Jakob Schindler ist Terrorismusexperte und arbeitet als Senior Director des Counter Extremism Project (CEP) in New York and Berlin.

Welche Ziele verfolgt der ISPK?

Grundsätzlich unterscheiden sich die Ziele des ISPK nicht von denen des IS, erklärt Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler. Sprich: Die weltweite Errichtung eines Kalifats und die Tötung aller, die sich dem IS nicht anschlössen. „Deshalb greift der IS auch Muslime an, ohne mit der Wimper zu zucken.“

Innerhalb des IS-Netzwerks könne man jedoch eine gewisse Aufgabenteilung beobachten. „Die anderen Ableger in Afrika und Asien verfolgen derzeit eher die Expansion ihrer jeweiligen Gebiete und fokussieren sich weniger auf Anschläge im Ausland,“ sagt Schindler. Daher seien westliche Ziele im Moment zu einer Priorität für den ISPK geworden.

Wie geht der ISPK in Deutschland vor?

„Der IS verfügt in Deutschland nicht über eine Organisationsstruktur“, erläutert Schindler. Allerdings bedeute das nicht, dass die Gefahr deshalb nur von Personen aus dem Ausland ausgehe. „Wie die jüngsten Verhaftungen gezeigt haben, gibt es in Deutschland Sympathisanten und einzelne Zellen, die zum Teil bereits vor Jahren als Flüchtlinge getarnt eingereist sind“, führt er aus. „Tatsächlich kann jeder ganz einfach zum IS-Terroristen werden“, betont Emran Feroz.

Propaganda spiele eine entscheidende Rolle, erklärt Schindler. Vor allem junge Menschen würden über die Sozialen Medien kontaktiert, radikalisiert und rekrutiert. Auch die EM-Anzeige in „Voice of Khorasan“ sei vor diesem Hintergrund zu sehen. Sie diene dazu, Einzeltäter zu motivieren. Der ISPK versuche derzeit, das Momentum des Anschlags nahe Moskau im März zu nutzen, um Schlagzeilen zu machen. „Terrornetzwerke brauchen Öffentlichkeit, um Leute anzuwerben und Gelder zu sammeln“, erläutert er.

„Oft bläst sich der ISPK viel größer auf, als er es eigentlich ist“, schildert Feroz. Wenn es zu Anschlägen komme, neige der ISPK schnell dazu, sich dazu zu bekennen – „auch um vorzugeben, dass man viel stärker sei, als es tatsächlich der Fall ist“.

Welche Gefahr droht während der EM?

Man müsse den ISPK sehr ernst nehmen, warnt Zekhariafamil. Mit großen Anschlägen während der EM rechnet er indes nicht. Denn solche Aktionen müsste organisationsgesteuert sein mit Blick auf Finanzierung, Personal und Umsetzung. In den letzten zehn Jahren hätten die Sicherheitsbehörden derartige Bewegungen viel enger im Blick. „Vieles wird schon im Vorfeld abgefangen und gerät nie an die Öffentlichkeit“, sagt er.

Die größte Gefahr gehe aktuell von Einzeltätern aus, die durch den IS unterstützt oder inspiriert würden. „Eine Person mit einer Stichwaffe oder einem Fahrzeug kann sehr viel Schaden anrichten“, betont Zekhariafamil. Solche Taten ließen sich schwer verhindern.

In den Fußballstadien selbst hält Hans-Jakob Schindler die Gefahr während der EM für überschaubar. Hier lasse sich die Lage durch strenge Einlasskontrollen relativ gut sichern. Es gebe jedoch neue Herausforderungen, „wenn zum Beispiel eine Drohne mit einem Sprengsatz ins Stadion gesteuert wird und eine Panik auslöst“, sagt er. Doch auch dafür gebe es Lösungen.

„Die größte Gefahr besteht für alles, was um die Stadien herum passiert, also Fanfeste und Public Viewing – sogenannte weiche Ziele.“ Sie seien wesentlich schwerer zu schützen.