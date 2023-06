Außenministerin des Kosovo im Interview Kommt es zum Krieg mit Serbien?

Nach den schweren Zusammenstößen zwischen Kosovo-Serben und der kosovarischen Polizei und KFOR-Soldaten gab es heftige Kritik der USA an der kosovarischen Führung. Hätte man die Eskalation vermeiden können, und wie?

Hätte man – wenn man gewählte Bürgermeister nicht gegen gewaltbereiten Mob geschützt hätte. Dann aber hätte Präsident Aleksandar Vučić andere Vorwände genutzt. Als wir im Dezember 2022 die Wahl verscho­ben haben, war die Antwort seiner Extremisten: Barrikaden. Wir warnen seit langem vor Eskalati­on. Ich habe mit Baerbock, Blinken und anderen darüber geredet. Nun hat Vučić, was er wollte – ei­nen Etappensieg der Gewalt.

Ich kenne Deutschland gut: Niemand käme auf die Idee, den Abzug der Berliner Polizei zu verlan­gen, wenn Autonome Gewalt anwenden und Autos in Brand setzen.

Vučić hat der organisierten Kriminalität rechtsfreie Räume geschaffen, serbische Kosovaren leben in Angst. Wenn Vučić seine Gewalttäter schickt, verlangt man von uns, der Gewalt nachzugeben. Welch ein fatales Signal! Haben die Menschen bei uns etwa kein Recht auf Rechtsstaat, Recht und Ordnung, und Schutz vor Gewalt? Es gibt harsche Urteile über „die im Westen“, die für sich nie zu­lassen würden, was sie den Menschen bei uns aufzwingen wollen. Das wird lange nachwirken.

Ihre Präsidentin Osmani und Ministerpräsident Kurti sind nach den Zusammenstößen in ei­ner Serie von Gesprächen, auch mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron. Wie sieht ein möglicher Ausweg aus der Krise aus?

Wir haben schon bei den Wahlen im April versucht, die serbische Wählerschaft zur Wahl zu moti­vieren. Die Leute haben aber Angst. Sie werden von Vučić massiv bedroht. Seine Strukturen sind il­legal, mit Schwerkriminellen, die Gewalt als Geschäft betreiben. Wer sich Vučić nicht beugt, riski­ert nicht nur den Verlust des Jobs; Serbien finanziert gegen alle Zusagen weiter illegale Strukturen in unserem Land. Leute sehen ihr Auto angezündet oder auch das Haus. Vor ein paar Jahren wurde selbst der prominente serbische Nationalist Ivanović bedroht, weil er gegen die Strukturen von Vučić kandidieren wollte. Als er sich nicht einschüchtern ließ, wurde er ermordet. Das wirkt, vor al­lem dann, wenn selbst die Nato vor dieser Gewalt zurückweicht.

Donika Gërvalla-Schwarz ist 1971 in Skopje, damals noch Jugoslawien, heute Nordmazedonien, geboren. Sie ist seit März 2021 zweite stellvertretende Ministerpräsidentin und Außenministerin der Republik Kosovo. Gërvalla wuchs in Pristina auf. 1979 floh sie aufgrund politischer Verfolgung ihres Vaters durch die jugoslawische Polizei nach Deutschland. Nachdem 1982 ihr Vater in Untergruppenbach bei einem Attentat ermordet worden war, floh die Familie nach Tirana in Albanien. Sie ist mit Stefan Schwarz verheiratet, Ehrenbürger Sarajevos und früher CDU-Bundestagsabgeordneter.

Seit über zehn Jahren gibt es zwischen Kosovo und Serbien den von der EU vermittelten Dia­log. Die Ergebnisse sind sehr gering, regelmäßig werden Vereinbarungen nicht umgesetzt. Woran liegt das? Was ist aus Ihrer Sicht erforderlich, um das zu ändern?

Es ist die falsche Analyse und falsche Strategie. Vučić will keine Einigung, er braucht Eskalation. Die EU knickt regelmäßig ein, will Serbien mit Euros und Appeasement sozusagen kaufen. Vučić ist aber ein tief rassistischer Nationalist, ein Autokrat, der Demokraten verachtet. Und er ist Mos­kaus Speerspitze in der Region. Er bricht Verträge mit der EU, ohne jede Konsequenz. Deshalb ist für ihn die EU ein Papiertiger - bestenfalls ein Bankautomat. Der Westen darf sich nicht länger vor­führen lassen, muss Stärke und Konsequenz zeigen. EU-Gelder einzufrieren, die Vučić dringend braucht, wäre ein starkes Signal, auch an Moskau. Der Westen hat keine konsequente Strategie, und zu wenig Know-how. Vor den EU-Außenministern habe ich das im Mai offen angesprochen und gesagt: „Brüssel, wir haben ein Problem”. Wir brauchen einen kritischen Dialog unter westlichen Demokratien darüber, warum unsere Strategie nicht funktioniert. Unsere tief westlich geprägte Re­gierung kann hier viel beitragen – man muss nur wollen.

Spätestens seit den 1990er Jahren ist der Balkan als eine Region im Blick, in der es wieder Konflikt oder Krieg geben könnte. Die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo werden von Beobachtern als Kern der Konflikte gesehen. Offensichtlich lässt sich der Unruheherd nicht beruhigen. Woran liegt das? Was macht Europa, was machen Akteure in der Region falsch?

Es liegt an Rassismus und nationalistischem Größenwahn. Serbischer Nationalismus propagiert die rassische Überlegenheit des Serbentums, nicht nur gegenüber Albanern, sondern gegenüber allen Nicht-Serben der Region. Dagegen müssen wir uns schützen, bis europäisch-zivilisierte Kräfte in Serbien diese Gefahr besiegen. Als Milosevic 1998/99 die Vertreibung und Auslöschung der Alba­ner versuchte, hieß sein Propagandaminister: Vučić. Vučić und viele in der serbischen Führung sind Vertreter dieses Ultra-Rassismus. In Regime-Medien werden Albaner als „Siptari“ diffamiert, was in etwa dem N-Wort für Dunkelhäutige entspricht. Rassismus ist eine Gefahr für den Frieden, weil Ser­biens Führung tief rassistisch denkt und eben nicht europäisch-zivilisiert. Solange der Westen das nicht endlich ernst nimmt, bleibt das Risiko einer Wiederholung. Seit Putin und Milosevic müsste das eigentlich klar sein.

Sie haben die meiste Zeit Ihres Lebens in Deutschland gelebt, ihre Familie lebt hier. Sie waren schon in den 1990er Jahren aktiv und haben vor einem drohenden Krieg Serbiens gegen die Zi­vilbevölkerung des Kosovo gewarnt. Wie erleben Sie die Haltung von Deutschland und Euro­pa zu akuten Krisen dazu im Vergleich?

Als wir damals in den 1990er Jahren Bundestag, Auswärtiges Amt und andere vor einem serbischen Krieg gegen Kosova warnten, ernteten wir Achselzucken. Man wusste natürlich besser, was bei uns los war und was zu tun wäre. Das Ergebnis ist bekannt. Bei unseren heutigen Warnungen is es ähn­lich. Wenn ich mit manchen spreche, sehe ich, wie genervt sie sind, es nicht hören wollen. Das erin­nert sehr stark an damals. Ich verstehe das überhaupt nicht. Krieg zu verhindern ist das Wichtigste, was man tun muss. Und dazu muss man der Wahrheit ins Auge sehen, auch der unangenehmen. Und aus Fehlern lernen, wie es Bundespräsident Steinmeier sagte.

Kosovo und Kosova? Die Ministerin verwendet selbst in ihrem Briefkopf in englischer Sprache die Bezeichnung ihres Landes in der Sprache von mehr als 90 Prozent der Bevölkerung , nämlich Kosova , mit a am Ende und nicht, wie Serbien, mit einem o.

, nämlich , mit a am Ende und nicht, wie Serbien, mit einem o. Weil in Deutschland das o am Ende gängig ist, verwenden die Fragen des Tagesspiegels Kosovo statt Kosova.

ist, verwenden die Fragen des Tagesspiegels Kosovo statt Kosova. Übrigens ist auch die Betonung auf Albanisch eine andere. Während die serbische Variante die Vokale sehr kurz ausspricht und damit etwas Härte in das Wort bringt, werden das zweite o und das a am Ende in der albanischen Aussprache gedehnt und geben damit dem Namen einen freundlicheren Klang.

und geben damit dem Namen einen freundlicheren Klang. Wobei es auch eine Variante im Albanischen gibt, die ähnlich dem Französischen nach einem Konsonanten am Ende ein e einfügt, ohne dieses e dann auszusprechen. Es heißt dann Kosovë , mit trema, und das zweite o wird etwas länger gedient.

, mit trema, und das zweite o wird etwas länger gedient. In deutscher Schreibweise sieht das ungefähr so aus: Serbisch: Kossovo, Albanisch: Ko-ssoo-vaa, oder: Ko-ssoov

Mit der Invasion Russlands und dem Krieg in der Ukraine hat sich die europäische Nach­kriegsordnung völlig verändert. Es gibt eine neue Trennlinie zwischen West und Ost. Kosova hat sich vollständig den Sanktionen gegen Russland angeschlossen, Serbien dagegen unterhält weiter enge Beziehungen zu Moskau. Wie wirkt sich dieser Unterschied auf die Spannungen zwischen ihren Ländern aus?

Ja, es geht um West und Ost. Aber nicht Serbien und Kosova, sondern auch in Bosnien, Montene­gro und Nordmazedonien.

Kosova ist Westen, hat 90 Prozent Zustimmung pro NATO, USA und EU. Serbien ist Osten, hatte 2022 wahnwitzige 88 Prozent für Putin und 90 Prozent gegen die NATO. Serbien ist ein Proxy von Putin, es hat noch nach dem Überfall auf die Ukraine einen Vertrag geschlossen, um seine Au­ßenpolitik mit Moskau zu koordinieren - ein klarer Bruch seiner Verträge mit der EU. Mit der Ver­lagerung seiner Kampftruppen an unsere Grenzen bricht es den Vertrag, der das Ende des Krieges gegen Kosova besiegelt hatte.

Und Vučić macht immer weiter: Wir wissen inzwischen, dass die Angriffe gegen die KFOR-Trup­pen in Zvecan von Serbien aus unter Einsatz von kriminellen Gewalthorden, einer Art Mini-Kopie der Wagner-Söldner, organisiert wurden. Wir kennen inzwischen Namen und Verbindung zum ser­bischen Staat. Das ist eine neue Qualität: Serbien hat massiv Nato-Truppen attackiert. Das ist ein Test, wie der Westen reagiert. Und der hat nicht etwa mit Androhung von Sanktionen gegen Serbien reagiert – sondern gegen den eigenen Verbündeten! Besser hätte es für Moskau kaum ausgehen können. Wenn wir im Westen nicht begreifen, dass das alles nicht lokale Ereignisse sind, sondern inszenierte Konflikte, unter der Lüge von bedrohten Minderheiten - wie schon in der Ukraine, wie bei Milosevic in den 1990er Jahren - dann droht die nächste Eskalation. Vor Monaten sagte mir ein hochrangiger US-Diplomat: Ihr hattet Recht, wir haben die Russen auf dem Balkan unterschätzt. Es braucht eine Zeitenwende in der Strategie des Westens auch auf dem Balkan. Wir müssen end­lich Klartext reden und handeln. Der Westen darf nicht erst aufwachen, wenn es zu spät ist, wenn Panzer rollen. Kosova jedenfalls wird sich verteidigen, und andere werden uns helfen.

Ihre Regierung ist seit März 2021 im Amt, mit mehr als 50 Prozent gewählt. Sie hatten den Wählern Kampf gegen Korruption, mehr Rechtss­taat und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage versprochen. Wie ist die Bilanz nach zwei Jahren?

Das war historisch, ein Referendum gegen Korruption, anders kann man den Sprung von 26 auf über 50 Prozent kaum erklären. Und wir liefern, jeden Tag. Auch deshalb liegen wir in Umfragen deutlich über 50 Prozent. Kosova ist im Korruptionsindex um 20 Länder nach oben gesprungen, statt 40 Prozent vor zwei Jahren sagen nun 80 Prozent, dass sie in einem Rechtsstaat leben. Die EBRD prognostiziert mit 3,5 Prozent für 2023 und vier Prozent für 2024 das höchste Wachstum der Region, höher als in den meisten EU-Ländern. Die Steuereinnahmen steigen 2023 um 30 Prozent, ebenso die Zolleinnahmen. Korruption ist Krebs für Wirtschaft und Gesellschaft, und wir heilen Kosova von diesem Krebs. Kosova ist open for Business, ohne Korruption. Ein Mittelständler aus Deutschland hat es so formuliert: „Mir platzt der Kopf – so viele Ideen habe ich, was man hier ma­chen kann!“ Wir freuen uns über diese Entwicklung sehr.

Sie sprechen immer wieder über die Verflechtung der aktuellen serbischen Führung mit dem ehemaligen serbischen Präsidenten Milosevic, der international als Kriegsverbrecher galt. Ist es nicht ein Hindernis, die Gegenseite, die man für Verhandlungen braucht, so anzugreifen?

Vučić war Propagandaminister von Milošević, hat den Völkermord gegen mein Land gerechtfertigt und leugnet bis heute. Beim Genozid von Srebrenica warnte er die Nato einzugreifen und drohte: „Für jeden getöteten Serben werden wir 100 Muslime umbringen!“ Und darüber soll man nicht re­den?

Timothy Garton Ash schreibt in seinem neuen Buch, dass Erinnerungskultur ein Grundwert Euro­pas ist. Das gilt nicht für die, die uns raten, doch die Vergangenheit „ruhen“ zu lassen, meint: zu vergessen. Kein hoher deutscher Politiker war an einem der Massengräber. Trotz aller Gedenkstun­den im Bundestag. In Meja, einem katholischen Dorf, wurden an einem Tag mindestens 377 Men­schen massakriert, 300 auf einen Haufen geworfen wie totes Vieh. Warum? Sie waren Albaner. Sprechen wir darüber, wirft man uns Schüren von Hass vor. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich diesen Zynismus verachte. Genozid zu leugnen, ist in Deutschland eine Straftat. Ihn zu verschwei­gen, ist ein schweres Vergehen.

Wie reagieren denn die Partner in Europa und international auf Ihre harte Sprache?

Viele sind dankbar und sagen das offen oder auch hinter vorgehaltener Hand. Viele sind dankbar, dass jemand sich traut zu sagen, was viele denken: die Selbsttäuschung des Westens über Serbien ist of­fenkundig, auch die Dominanz der Großen, die oft nicht zulassen, was nötig wäre, um die Krise in den Griff zu bekommen. Natürlich gibt es auch andere Reaktionen. Aber wir haben nicht den Lu­xus, die Wahrheit nicht sehen zu wollen, wie manche im Westen. Wenn es zum Konflikt kommt, sind wir die Betroffenen, nicht die EU, jedenfalls noch nicht. Wir haben es einmal erlebt, und wir werden es nie wieder zulassen.

Sie haben schon als Kind für eine kurze Zeit in Deutschland gelebt, weil ihre Familie aus dem kommunistischen Jugoslawien fliehen musste. Ihr Vater wurde in Untergruppenbach bei Heilbronn ermordet, mutmaßlich vom jugoslawischen Geheimdienst. Wie beeinflusst das ihre Sicht auf Serbien heute?

Ich war zehn, als mein Vater, mein Onkel und ein Besucher hinter unserem Haus von Profi-Killern ermordet wurden. Natürlich hat mich das enorm geprägt, aber ich empfinde keinen Hass. So bin ich nicht erzogen worden, so erziehen wir unsere Kinder nicht.

Letztes Jahr waren in einer serbischen TV-Sendung von Pink, dem Sender, der ein Ziel der Massendemonstrationen ge­gen das Vučić-Regime ist, folgende Gäste: ein in Belgien rechtskräftig des Mordes verurteilter ehe­maliger Mitarbeiter des Geheimdienstes UDB, ein in Den Haag rechtskräftig wegen Kriegsverbre­chen verurteilter ehemaliger Politiker und der stellvertretende Außenminister Serbiens. Der in Bel­gien verurteilte UDBA-Mörder wird vom EU-Kandidaten Serbien nicht ausgeliefert. Aber er rühmte sich, an der Planung der Ermordung meines Vaters beteiligt gewesen zu sein, sehr selbstbewusst, sehr skrupellos. Dabei sprach er auch kurz über mich und meinte sinngemäß: Derzeit muss man operativ gegen sie nichts unternehmen.

Mitten in Europa, 2022. Ich kenne Leute in Serbien, die nach Europa schreien. Aber Europa ku­schelt mit dem Diktator. Ich finde das schlimm. Aber ich habe ja Schlimmeres in meinem Leben er­lebt.