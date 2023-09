Außenpolitiker Michael Roth über das Ende von Bergkarabach „Ein Desaster für die EU“

Herr Roth, Bergkarabach wird sich auflösen. Nun gibt es Befürchtungen, Aserbaidschan könnte als nächstes Armenien angreifen, um einen Landweg zur Exklave Nachitschewan zu bekommen. Wird Präsident Ilham Alijew das wagen?

Viele von uns haben die Warnungen nicht ernst genommen, dass Alijew die Armenier in Bergkarabach attackiert. Wir müssen damit rechnen, dass er abermals versucht, militärisch Fakten zu schaffen. Wir haben es mit einem autoritären Herrscher zu tun, der keine Zeit am Verhandlungstisch verschwenden will.