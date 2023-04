Baerbock in Peking, Europa am Scheideweg Die Außenministerin muss Macrons Patzer korrigieren – und Taiwan zur Priorität machen

Es dürfte ein kühler Empfang werden, wenn Annalena Baerbock am Donnerstag in China landet. Sie gilt als kompromisslose Kritikerin des KP-Regimes, nicht erst seit sie sich vergangenen Sommer klar wie kein deutscher Außenminister vor ihr gegen Chinas Annexionsrasseln gen Taiwan stellte. „Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt – und das gilt natürlich auch für China“, sagte Baerbock damals.

Nun reist Deutschlands Chefdiplomatin mit einer unangenehmen Pflicht in die Volksrepublik: Sie muss noch deutlicher werden – und Taiwan zur Priorität machen.

Nötig macht das Emmanuel Macron, der sich in Peking von Xi Jinping so sehr hat umschmeicheln lassen, dass er die Kritik der mitgereisten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Parteistaat rasch ins Abseits stellte. Vor seiner Heimreise gefiel er sich in der Aussage, Chinas Drohungen gegen Taiwan fielen unter „Krisen, die nicht unsere sind“. Es klang wie die Offenbarung eines außenpolitischen Aspiranten, der sich nicht für Außenpolitik interessiert.

Nie war so offensichtlich, dass die EU keine Position zu China hat

Kurz darauf übte Chinas Volksbefreiungsarmee die Invasion des Inselstaats mit scharfen Schussmanövern, begleitet von Bombardierungsanimationen im Staatsfernsehen. Ein Militär bezeichnete Taiwanesen, die ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben wollen, als „Tumor“, den es per „Skalpell“ zu entfernen gelte. Die entmenschlichende Rhetorik ist nicht neu, das Parteiorgan „Global Times“ schrieb schon 2021 von der „Endlösung der Taiwanfrage“. Neu ist das Schulterzucken, mit dem die europäische Führungsmacht Frankreich sie beantwortet.

Europa steht am Scheideweg. Noch nie war so offensichtlich, dass die EU keine Position zu China hat und planlos zwischen dem vagen Trikolon „Partner, Wettbewerber, Systemrivale“ hin- und herspringt. Das Absurde an Macrons Vorstoß ist, dass sein Wunsch nach mehr strategischer Eigenständigkeit Europas grundsätzlich Rückhalt in Brüssel, Berlin und Washington hat. Seit Russlands Ukraine-Überfall ahnen viele, dass das Sich-Einrichten unter dem US-Schutzschirm auf Dauer nicht genügt.

Macron hat es vollbracht, aus dieser groben westlichen Interessenkongruenz einen innerwestlichen Keil zu schmieden, der Europa zu spalten droht. Fatalerweise geschieht dies öffentlich – und auf dem Rücken Taiwans. Blanker Zynismus ist die Suggestion, wenn Europa sich eindeutig gegen Xis Taiwan-Drohungen stelle, sei dies US-Vasallentum. Es geht zuvorderst um eine Demokratie mit 24 Millionen Menschen, die keinen Anschluss an einen Staat wollen, zu dem sie nie gehört haben. Doch auch sicherheitspolitisch und ökonomisch wäre ein Angriff auf das Land für Europa eine Katastrophe. Unsere Krise. Macrons Krise.

Eine Taiwan-Krise wäre auch unsere Krise

Wenn Baerbock in China ihren Amtskollegen Qin Gang trifft, sollte sie ihm mit deutlichsten Worten sagen, dass ein Überfall, aber auch Blockaden oder anderweitige Bedrängung Taiwans, zu einem tiefen Riss im deutsch-chinesischen Verhältnis samt heftiger Sanktionen führen würden. Und dass dies keine rein sekundierte Aussage der USA ist, sondern eine ureigene europäische Position.

Langsam, sehr langsam zieht Realismus ein in Deutschlands Blick auf Politik. Ein Teilverkauf eines Hamburger Hafenterminals, den Kanzler Scholz entgegen der Empfehlungen aller Fachministerien durchdrücken wollte, ist wohl abgewendet, weil er als kritische Infrastruktur eingestuft wird. Dem Kanzleramt werden jüngste Berichte nicht entgangen sein, dass Cosco, die fragliche chinesische Staatsreederei, seine Schiffe offenbar im Stillen aufrüstet. In Peking heißt das militärisch-zivile Integration und soll zivile Fahrzeuge befähigen, bei einem möglichen Angriff auf Taiwan auch Truppen zu transportieren.

Baerbock hat nach Macrons Patzer die Chance, Peking umgehend wissen zu lassen, dass Frankreich nicht für Europa spricht. In den nächsten Wochen sollten Berlin, Paris und Brüssel intensiv über eine gemeinsame China-Politik diskutieren – und zwar ohne ihre Differenzen in den Medien auszutragen.

Ja, Europa muss sicherheitspolitisch unabhängiger von den USA werden. Aber nicht mit China. Auch nicht gegen China. Sondern wegen China.