Beliebt in Europa, angezählt in Estland Wechselt Regierungschefin Kaja Kallas nach Brüssel?

Die Europawahl in Estland könnte für die estnische Regierung und insbesondere für Ministerpräsidentin Kaja Kallas der Höhepunkt einer monatelangen Schwächephase sein. Kallas ist, was ihre Sichtbarkeit betrifft, an die Spitze der europäischen Politik gerückt.

Ihre zahlreichen Auftritte in den internationalen Medien nach dem Beginn von Russlands umfassender Invasion der Ukraine haben ihr im Vergleich zu allen früheren estnischen Ministerpräsidenten eine überragende Präsenz verliehen. Für ihre harte Haltung gegenüber Wladimir Putin bezeichnete das US-amerikanische Nachrichtenmagazin „Newsweek“ sie sogar als Europas Eiserne Lady.

Die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa bot Kallas an, ihre Spitzenkandidatin zu werden – in diesem Fall wäre sie in den Debatten zur Europawahl gegen Ursula von der Leyen angetreten. Doch sie lehnte ab, da sie nicht als jemand angesehen werden wollte, der sich aus der estnischen Politik zurückzieht.

Innenpolitisch ist Kallas angeschlagen

Innenpolitisch hatte sie eine Zeit lang den gleichen Erfolg. Doch die Flitterwochen waren nach dem historischen Sieg bei den Parlamentswahlen 2023 schnell vorbei. Die Zeiten sind hart, und die Versäumnisse der Regierung Kallas und ihrer Vorgänger haben Kallas keine gute Ausgangsposition verschafft.

Herman Kelomees ist ein estnischer Journalist. Seit 2023 arbeitet er als Politik-Redakteur von „Delfi“, Estlands größter Zeitung. Er berichtet über Innenpolitik sowie über EU- und NATO-Angelegenheiten.

Das Haushaltsdefizit ist enorm und wird im nächsten Jahr voraussichtlich fünf Prozent des estnischen BIP übersteigen. Die Regierung Kallas hat die Steuern erhöht und wird noch viel mehr tun müssen, um die öffentlichen Finanzen in Ordnung zu bringen.

Rücktritt nicht ausgeschlossen

Die Popularität der Ministerpräsidentin war bereits auf dem absteigenden Ast, als sie in einen Skandal verwickelt wurde. Offenbar hatte ihr Ehemann eineinhalb Jahre nach Beginn der Invasion der Ukraine noch immer Geschäftsbeziehungen nach Russland. Seitdem die Geschichte am 23. August bekannt wurde, ist Kallas möglicher Rücktritt das wichtigste politische Thema des Landes.

Das bedeutet nicht, dass europäische Themen im Vordergrund des Wahlkampfs stehen. Das Hauptthema ist die Sicherheit Europas und der Krieg in der Ukraine, aber das ist bereits seit dem 24. Februar 2022 so. Es scheint fast, als gäbe es in Estland keinen eigenen europäischen Wahlkampf.

Die Sozialdemokraten werden dank der Popularität der ehemaligen Diplomatin und Außenministerin Marina Kajurand wahrscheinlich gewinnen. Isamaa (EVP), die Zentrumspartei (Renew) und EKRE (I&D) werden sich vermutlich auf eine Vertreterin oder einen Vertreter einigen.

Unabhängig davon, wer die sieben estnischen Abgeordneten sein werden, wird Kaja Kallas in der Wahlnacht im Rampenlicht stehen. Wenn sie nicht gehen will, könnte ihre Partei mit Rufen nach ihrer Amtsenthebung beginnen. Der scheidende Europaabgeordnete und ehemalige estnische Ministerpräsident Andrus Ansip (ebenfalls von der Reformpartei) fordert das seit Monaten.

Ihr Glück in der estnischen Politik scheint vorüber zu sein, aber ihr Ansehen unter ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen ist groß. Die Kombination dieser beiden Faktoren könnte den Weg für eine bedeutende Chance ebnen.