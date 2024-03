Tagesspiegel Plus „Bevor es zu spät ist“ : Frankreich will als erstes Land das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankern

„Nie wieder Engelmacherinnen, Kleiderbügel, Nadeln“: Fast ein halbes Jahrhundert sind Schwangerschaftsabbrüche schon legal, jetzt will Frankreich sie zum Grundrecht machen.