Bizarres Video aufgetaucht Wagner-Chef Prigoschin fordert Selenskyj zu Luftkampf heraus

Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, hat sich mit einem bizarren Video an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewandt und ihn offenbar zu einem Luftkampf um Bachmut herausgefordert. Prigoschin, ein enger Verbündeter von Wladimir Putin, veröffentlichte ein Video von sich selbst im Cockpit eines Militärflugzeugs mit den Worten:

"Wolodymyr Oleksandrowytsch [Selenskyj], wir sind gelandet. Wir haben Bachmut bombardiert. Morgen werde ich eine MiG-29 fliegen. Wenn du willst, treffen wir uns in der Luft. Wenn ihr gewinnt, nehmt ihr Artjomowsk [Bachmut] ein. Wenn nicht, rücken wir bis [zum Fluss] Dnipro vor."

Das kurze Video mit dem zweifelhaften Kampfangebot wurde vom Pressedienst Prigoschins veröffentlicht, der behauptet, es sei an Bord eines Su-24-Bombers von Wagner gefilmt worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wagner-Söldner kämpfen an der Front in der Ukraine an der Seite der russischen Armee und nehmen auch an der russischen Offensive auf Bachmut teil.

Moskau versucht seit dem Sommer unter hohen Verlusten auf beiden Seiten, die Stadt einzunehmen. Die Ukrainer wurden dort zuletzt durch russische Gebietsgewinne geschwächt, insbesondere in der weiter nördlich gelegenen Stadt Soledar.

Selenskyj hatte am Samstag gesagt, die Lage für die Ukrainer werde an mehreren Punkten der Front komplizierter, insbesondere in Bachmut. Um Bachmut solle jedoch gekämpft werden, „so lange wir können“.

Wagner-Chef Prigoschin sprach am Sonntag von „harten Kämpfen“ um jede Straße. Das ukrainische Parlament verabschiedete am Montag eine Resolution, in der die Söldnergruppe Wagner als „terroristische Organisation“ eingestuft wird. (Tsp/AFP)

Zur Startseite