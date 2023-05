Blutiger Angriff in Nordmexiko Zehn Tote bei Schusswaffenattacke auf Sicherheitskräfte

Bei einem Schusswaffenangriff auf Sicherheitskräfte auf einer Schnellstraße in Nordmexiko sind am Montag zehn Menschen getötet worden.

Die Sicherheitskräfte seien von Bewaffneten beschossen worden, die in drei gepanzerten Lieferwagen unterwegs waren, erklärte Gerardo Palacios, Sekretär für öffentliche Sicherheit im Bundesstaat Nuevo León, im Onlinedienst Facebook. Zehn Kriminelle seien getötet und vier Polizisten verletzt worden.

Die Schüsse fielen auf einer Strecke, die Nuevo León mit dem Staat Tamaulipas verbindet. Die Gegend ist von Gewalt und organisierter Kriminalität geprägt, die Straßen zwischen den beiden Staaten wurden bereits zum Schauplatz von Entführungen und Raubüberfällen.

Seit dem Beginn einer umstrittenen Antidrogen-Militäroffensive in Mexiko im Dezember 2006 wurden nach offiziellen Angaben 100.000 Fälle gezählt, in denen Menschen verschwunden sind. Zudem gab es demnach mehr als 340.000 Morde. Die meisten Taten werden Banden in der organisierten Kriminalität zugeschrieben. (AFP)