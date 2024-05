Brasiliens schlimmste Flut seit Jahrzehnten Jetzt muss Präsident Lula auch noch gegen Klimaleugner kämpfen

Die Wassermengen sind so gewaltig, dass sie auch auf Satellitenbildern unverkennbar zu sehen sind: Dort, wo vorher Straßen, Häuser, Spielplätze oder Fußballstadien waren, ist nur noch brauner Schlamm. Seit zehn Tagen spielt sich im Süden Brasiliens, im Bundesstaat Rio Grande do Sul, eine Tragödie ab.

Mehr als 1,3 Millionen Menschen sind von den schweren Regenfällen betroffen, die zu Überschwemmungen geführt haben und zeitweise die gesamte Hauptstadt Porto Alegre fluteten. Berichtet wird bislang von 95 Toten, 132 Menschen werden noch vermisst.

Victor Farinelli ist ein brasilianischer Journalist. Er berichtet über Politik und Menschenrechte in Brasilien, Chile und Argentinien.

Das Leid ist unermesslich – und hat politische Folgen. Zwar macht Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bislang eine gute Figur: Seit Beginn der Überschwemmungen hat der Präsident die Region dreimal besucht. In Rekordzeit hat seine Koalition ein 1,6 Milliarden Reais schweres Hilfspaket, umgerechnet rund 290 Millionen Euro, durch den Kongress gebracht.

Die Fluten führen zu Streit in der Regierung

Aber in seiner Regierung haben die Fluten zum Streit geführt. Darüber, ob Krisenmanagement allein ausreicht. Ob die Politik nicht mehr tun muss. Extremwetterereignisse werden in Brasilien nicht nur häufiger, sondern auch tödlicher.

Umweltministerin Marina Silva setzt sich deshalb dafür ein, dass Brasilien einen nationalen Präventionsplan bekommt. „Wir müssen darauf vorbereitet sein, zu handeln, bevor die Katastrophen auftreten. Und wir müssen verhindern, dass sie ein solches Ausmaß annehmen, wie wir es jetzt erleben“, sagte sie am Samstag bei einem Besuch vor Ort.

Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe in Porto Alegre, Rio Grande do Sul. © REUTERS/European Union/Copernicus Sentinel-2

Einen solchen Plan, sagt Flávia Braga Vieira, Stadtplanerin der Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, gibt es bereits. „Allerdings nur auf regionaler Ebene, wo sie auf den politischen Willen der jeweiligen Gouverneure und Bürgermeister angewiesen sind.“ Die Idee, dass die nationale Regierung die Koordination in die Hand nimmt, sei also gut, „sollte aber keine bestehenden Strukturen unterlaufen – sondern sie verbessern“.

Brasilien erlebte in diesem Jahrzehnt bereits eine Vielzahl von Extremwetterereignissen. Im Juni letzten Jahres wütete ein Wirbelsturm durch denselben Bundesstaat, Rio Grande do Sul, sowie das weiter nördlich gelegene Santa Catarina. Er forderte 54 Todesopfer.

Flávia Braga Vieira ist Stadtplanerin der Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

Zwischen Dezember 2021 und Januar 2022, während der Regierung von Ex-Präsident Jair Bolsonaro, kam es in den Bundesstaaten Bahia und Minas Gerais zu schweren Regenfällen, bei denen mehr als 61 Menschen starben.

Die Einsatzkräfte sind immer noch auf der Suche nach über 100 Vermissten. © AFP/ANSELMO CUNHA

Bolsonaro ging mit diesen Krisen etwas anders um als Lula heute: Während letzterer in den vergangenen zehn Tagen mehrfach in den Süden reiste, war Bolsonaro während der Regenfälle damals im Urlaub – und weigerte sich, diesen zu unterbrechen.

Seine Begründung: Für das Krisenmanagement sei nicht er, sondern die Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten zuständig. Während seiner Regierungszeit machte Bolsonaro immer wieder deutlich, dass ihm Klima und Umwelt egal sind.

Dem Präsidenten ist bewusst, dass der Klimawandel eine Realität ist und einen Paradigmenwechsel erfordert. Alexandre Padilha, Brasiliens Minister für Institutionelle Beziehungen

Bei den Präsidentschaftswahlen Ende 2022 bekam er dafür die Rechnung: In den betroffenen Bundesstaaten Bahia und Minas Gerais, zwei der bevölkerungsreichsten des Landes, verlor Bolsonaro gegen Lula – und damit auch die Präsidentschaft.

Lula will es nun anders machen. „Dem Präsidenten ist bewusst, dass der Klimawandel eine Realität ist und einen Paradigmenwechsel erfordert“, sagt Alexandre Padilha, Minister für Institutionelle Beziehungen, dem Tagesspiegel. Das gilt längst nicht für alle aus seiner Koalition.

Zeitweise stand die gesamte Landeshauptstadt Porto Alegre unter Wasser. © AFP/NELSON ALMEIDA

Einen umfangreichen Präventionsplan einzusetzen, wie Umweltministerin Silva fordert, dürfte für Lula schwierig sein. Seine derzeitige Regierung wird von einer breiten Koalition unterstützt, zu der auch Parteien gehören, die eng mit der Agrarlobby verbunden sind. Sie stimmten in der Vergangenheit schon oft gegen strengere Klimarichtlinien.

Am 28. April, ausgerechnet an dem Tag, an dem die schweren Regenfälle im Süden begannen, besuchte Vizepräsident Geraldo Alckmin die größte Messe der brasilianischen Agrarindustrie – und kritisierte dort Lulas Klimapolitik.

Hunderttausende Menschen mussten aus der Region evakuiert werden. Viele haben ihre Häuser verloren. © REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Obwohl Lulas Koalition auch Vertreter der Agrarindustrie angehören, ist Ex-Präsident und Klimaleugner Bolsonaro dort deutlich beliebter.

„Die Forderung nach einer Klimastrategie auf nationaler Ebene ist wichtig, aber dafür braucht es eine breite Debatte mit allen beteiligten Akteuren“, sagt der brasilianische Minister Padilha dem Tagesspiegel. Diese Debatte könne erst geführt werden, wenn die noch anhaltende Tragödie im Süden vorüber sei.

Denn noch kämpfen die Menschen in Rio Grande do Sul mit den unmittelbaren Auswirkungen. 159.000 Menschen mussten aus der Region evakuiert werden und leben nun in improvisierten Unterkünften, 49.000 Häuser sind komplett zerstört. Mehr als eine Million Einwohnern fehlt es an Strom und Trinkwasser.

Expertin Braga Vieira warnt: Wenn die Zufahrtsstraßen in der Landeshauptstadt Porto Alegre bis Donnerstag nicht befahrbar sind, „wird es zu Versorgungsengpässen kommen“.