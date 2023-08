BRICS-Gipfel in Südafrika Löst sich der Globale Süden vom Westen?

Richard Calland ist außerordentlicher Professor an der Universität Kapstadt in Südafrika und leitet das Afrika-Büro des Cambridge Institute for Sustainability Leadership in Großbritannien.

Zurzeit erleben wir einen möglichen Wendepunkt in der Geopolitik. Vielleicht ist der Zeitraum, in dem man noch an das „Ende der Geschichte“ glauben konnte, welches der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama 1989 so einprägsam beschrieben hatte, nun wirklich vorbei. Die (westliche) liberale Demokratie hat nicht triumphiert, ideologische Auseinandersetzungen gehören noch lange nicht der Vergangenheit an.

Mit dem Krieg in der Ukraine hat ein neues Kapitel begonnen. Zentrale Akteure im Globalen Süden sind irritiert, dass der Westen darauf besteht, dass sie sich der antirussischen Position „anschließen“. Im Mittelpunkt steht dabei ihre Wahrnehmung, dass sich der Westen inkonsequent verhält, wenn es um die Anwendung internationalen Rechts geht.

Das BRICS-Treffen in Johannesburg ist vor diesem Hintergrund ein wichtiger Meilenstein. Wie bei der Gründung der EU vor mehr als 50 Jahren werden die BRICS-Staaten entscheiden müssen, welche Art von Organisation sie sein wollen – mit welchem Anspruch und welchen Zielen

Marina Rudyak ist Expertin für Sicherheitspolitik an der Universität Heidelberg. Die Sinologin forscht unter anderem zu Chinas internationaler Entwicklungszusammenarbeit.

Beim Gipfel der BRICS-Staaten in Johannesburg steht eine Erweiterung des Blocks auf der Agenda. Inzwischen haben 40 Länder ihren Wunsch bekundet, dem Bündnis beizutreten. 67 Staatschefs aus dem Globalen Süden sind zu dem Treffen eingeladen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dagegen – trotz seines expliziten Teilnahmewunschs – nicht.

Diese Ausladung steht symbolisch für die Unzufriedenheit des Globalen Südens mit der Weltlage und dem Westen. Denn viele sehen ihre Interessen zu wenig in der westlich-dominierten internationalen Ordnung vertreten – und ihre Stabilität durch steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise aufgrund der Russland-Sanktionen gefährdet. Auch wenn sie Russlands Invasion verurteilen, werfen sie dem Westen vor, sich nicht genug für einen Waffenstillstand einsetzen.

Ausgerechnet der russische Krieg gegen die Ukraine und der Konflikt zwischen den USA und China machen BRICS für viele Entwicklungsländer attraktiv. Dabei sehen die meisten das Bündnis weder als pro-russisch noch als anti-westlich. Ihre Hoffnung ist: mehr Größe – mehr Sicherheit.

Oliver Stuenkel ist Professor für Internationale Politik an der Getulio-Vargas-Stiftung (FGV) in São Paulo, Brasilien.

In vielen Teilen des Globalen Südens, unter anderem in Lateinamerika, dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika, hat der Westen in den letzten zwanzig Jahren deutlich an wirtschaftlichem und politischen Einfluss verloren. Für Länder wie Brasilien und Südafrika haben Strukturen wie BRICS daher an Bedeutung gewonnen. Sie stehen für eine Welt, in der der Westen längst nicht mehr so dominant ist wie noch vor einigen Jahren.

Der brasilianische Präsident Lula behauptet, er frage sich täglich, wieso der Handel zwischen Ländern des Globalen Südens immer noch im US-Dollar abgewickelt werde. Aber auch ihm ist klar, dass die USA und Europa weiterhin eine wichtige Rolle in der globalen Politik und Wirtschaft spielen werden – und dass Brasilien langfristig sowohl mit China als auch mit dem Westen kooperieren muss.

Ebenso hat der Großteil des Globalen Südens kein Interesse daran, dem Westen den Rücken zu kehren, sondern mit beiden globalen Machtzentren – dem Westen auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen – eine produktive Beziehung zu führen. Ohne sich für eine Seite entscheiden zu müssen.