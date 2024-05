Bulgariens Rolle in Europa Warum sich mein Land mehr einbringen muss

2024 wird ein entscheidendes Jahr für Bulgarien und die EU sein, sowohl innenpolitisch als auch international. Das Ende des Mandats für die „grüne Transformation“ wird Platz für neue Themen machen – nämlich soziale und wirtschaftliche Stabilität und Rechtsstaatlichkeit.

Die beiden mächtigsten Positionen in der EU – die Präsidentschaft der Europäischen Kommission und die des Rats der EU – werden während der ungarischen Präsidentschaft unter Führung des Euroskeptikers Viktor Orbán neu besetzt.

Der Erfolg der Europäischen Union wird von ihrer Fähigkeit abhängen, sich zu einigen und auf wirksame Reformen hinzuarbeiten. Diese Aufgabe erscheint vor dem Hintergrund der wachsenden Präsenz extremer Nationalist*innen in Brüssel fast unmöglich.

Bulgariens Rolle in der EU

Nach den jüngsten politischen Umwälzungen scheint auch die Rolle Bulgariens ungewiss. Und laut Davide Ferrari, Forschungsleiter und Partner bei der in Brüssel ansässigen analytischen Denkfabrik EU Matrix, wird sich die bulgarische Delegation im Europäischen Parlament erheblich verändern.

Monika Varbanova ist Wirtschaftsreporterin für EU-Angelegenheiten bei dem bulgarischen Wirtschaftsmedium Capital.bg.

Die liberal-konservative Regierungspartei GERB (Bürger*innen für eine Europäische Entwicklung Bulgariens) könnte auf über fünf Sitze kommen und die beiden pro-europäischen Parteien We Continue the Change und Democratic Bulgaria jeweils auf vier, wenn sie in einer Koalition antreten.

Entscheiden sie sich für eine getrennte Kandidatur, werden sie wahrscheinlich einen Sitz weniger erhalten. Auf die rechtsnationale Vazrazhdane könnten drei Sitze entfallen, ebenso auf die sozial-liberale Bewegung für Rechte und Freiheiten. Die Sozialisten dürften nur auf zwei Sitze kommen. Darüber hinaus werden sicherlich viele neue Gesichter auftauchen.

Rechtsextreme laut Prognosen die größten Gewinner der Europawahl

Nach den neuesten Prognosen werden die Rechtsextremen die größten Gewinner der Europawahl sein und als dritte oder vierte politische Kraft aus ihr hervorgehen. Die radikalste Gruppierung im Europäischen Parlament dürfte eine Rekordzahl von Stimmen erhalten, vor allem aufgrund des Erfolgs der PVV in den Niederlanden.

Europäische Medienkooperation Der Tagesspiegel ist deutscher Partner des Projekts „Voices of Europe“, bei dem Medien aus den 27 EU-Mitgliedstaaten gemeinsam zu den Europawahlen Anfang Juni berichten. Logo Europawahl 2024 ONLINE © Tagesspiegel

Aber auch in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien und Portugal gewinnt sie an Stärke. Als Gruppierung im Europäischen Parlament werden die Rechtsextremen aufgrund interner Differenzen jedoch keinen großen Einfluss haben.

Die Zukunft kann noch rosig sein

Mehr als 365 Millionen Europäer*innen dürfen zwischen dem 6. und dem 9. Juni 2024 über die Zukunft der EU abstimmen. In vier Ländern – Belgien, Malta, Deutschland und Österreich – werden alle mindestens 16-Jährigen wahlberechtigt sein.

Wie die Politiker*innen auf die junge Generation zugehen, welche Botschaften sie an sie richten, wird nicht nur über die Wahlbeteiligung, sondern auch über den Ausgang der Abstimmung und die künftigen Prioritäten für das neue Mandat entscheiden.

Ob Bulgarien Teil von Schengen und der Eurozone wird, ist für die Zukunft unserer Volkswirtschaft von Bedeutung. Aber noch wichtiger ist es für unser Land, sich auf der politischen Bühne bemerkbar zu machen – mit einer starken und klaren Position zu innenpolitischen Themen in Brüssel (wie der Reform der Entscheidungsfindung – eine Schlüsselfrage für den Schengen-Beitritt) und zu globalen Bedrohungen (wie dem Krieg in der Ukraine und der Unterstützung für das angegriffene Land oder dem Krieg zwischen Israel und der Hamas).

Die neuen wirtschaftlichen Strategien der EU – seien es die Elektrifizierung des Automobilsektors, der Übergang zu erneuerbaren Energien oder die Entwicklung digitaler Technologien – sind Trends, die auch im neuen Mandat fortbestehen werden. Unser Land kann viel mehr tun, als sich bei Abstimmungen im EU-Rat zu enthalten (wie es in letzter Zeit zu oft geschehen ist).

Es kann bei der Entwicklung und Umsetzung dieser Strategien eine Vorreiterrolle übernehmen, anstatt sich auf eine kleinliche, von Rechtspopulist*innen beeinflusste Politik einzulassen. Dies erfordert jedoch eine starke Regierung mit klaren Zielen und Prioritäten, was zum jetzigen Zeitpunkt fast unmöglich erscheint.