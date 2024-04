Bundespräsident Steinmeier besucht Tschechien „Beziehungen waren nie besser als heute“

Bei einem Besuch in Prag betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag das gute Verhältnis zum tschechischen Nachbarn. „Die Beziehungen waren nie besser als heute“, sagte Steinmeier vor Journalisten.

Am Montagmittag empfing der tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel Steinmeier mit militärischen Ehren auf der Prager Burg. Anschließend zogen sich die beiden Präsidenten zu Gesprächen in den Thronsaal der Burg zurück. Anlass ist eine Konferenz zur EU-Osterweiterung vor zwanzig Jahren. Jene, so Steinmeier, sei ein „europäischer Glücksmoment gewesen“. Gerade heute sei europäischer Zusammenhalt und Dialog von allergrößter Bedeutung.

Tschechische Munitionsinitiative

Beide Präsidenten lobten die deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. Außerdem habe man sich über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Sicherheitslage in Gaza und die Beziehungen zu China ausgetauscht.

Auf die Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine betonte Steinmeier erneut, er sei „sehr froh über die tschechische Munitionsinitiative, an der Deutschland sich substanziell beteiligt“.

Am Dienstag soll Steinmeier eine Rede bei einer Konferenz zum Jubiläum der EU-Osterweiterung halten. Außerdem will der Bundespräsident das jüdische Viertel besuchen, wo Franz Kafka geboren wurde. Zuletzt ist ein Gespräch mit dem tschechischen Premierminister Petr Fiala geplant. Der Besuch in Tschechien soll damit nicht nur die EU-Osterweiterung vor 20 Jahren, sondern auch den 100. Todestag Franz Kafkas würdigen.