China macht sich unabhängig von der Welt Wie Universitäten Peking helfen, Ausfuhrkontrollen zu umgehen

In einer Rede während eines Wissenschaftsforums im Jahr 2020 sprach der chinesische Partei- und Staatsführer Xi Jinping von einer ernsten Lage im Land: Die Volksrepublik China sei von westlicher Technologie komplett abhängig.

Dies geht offenbar so weit, dass seine Regierung zu drastischen Begriffen greift: Die technischen Bereiche, in denen eine besonders große Abhängigkeit besteht, werden als „chokepoint technologies“ bezeichnet.

Das sind Technologien, die China nicht eigenständig produzieren kann und bei deren Entwicklung das Land sich vollständig auf amerikanische, aber auch europäische und japanische Importe verlässt. Dazu zählen beispielsweise Hochleistungshalbleiter, wie sie die US-Firma NVIDIA herstellt.

Michael Laha forscht seit mehr als acht Jahren zu China. 2021/22 war er als Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung am Mercator Institute for China Studies in Berlin tätig. Zuvor war er Senior Program Officer am Asia Society Center for U.S.-China Relations in New York.

Aber auch europäische Firmen wie ASML, die zur Produktion von Mikrochips benötigte EUV-Lithographie-Maschinen produzieren, gehören dazu. Diese Entwicklungshoheit erlaubt es den USA und Partnerländern Ausfuhrkontrollen zu implementieren, um China diese Technologien zu verwehren – und auf diese Weise in einen „Würgegriff“ zu nehmen.

Chinas Unis müssen für Xi Jinpings Politik Forschung betreiben

Um dieser Drohung etwas entgegenzusetzen, folgten nach Xi Jinpings Rede vor vier Jahren konkrete Handlungen. In einer Studie, veröffentlicht vom UC Institute on Global Conflict and Cooperation in Kalifornien und dem China-Forschungsinstitut MERICS in Berlin, wurde untersucht, wie chinesische Universitäten mindestens seit 2019 die Aufgabe übernommen haben, einheimische Versionen dieser kritischen Technologien zu entwickeln.

Damit reagieren sie auf Xis Vorwurf, dass die chinesische Verwundbarkeit nur herrsche, weil es in China an robuster Grundlagenforschung mangele. Deswegen müsse man diese Arbeit an Universitäten mehr fördern, sagte der Staatschef damals. An mehr als zwei Dutzend Universitäten in China gibt es seitdem insgesamt 30 Projekte, die Forschung zu Technologien betreiben, die im Zusammenhang mit Exportkontrollen stehen.

Wer sich das genauer ansieht, landet schnell in einem hochkomplexen Bereich: Die „Integrierte Forschungsplattform für eine neue Generation integrierter Schaltkreistechnologie“ etwa arbeitet an einem „3-5 Nanometer-Herstellungsprozess“ für Mikrochips. Amerikanische Ausfuhrkontrollen hingegen zielen darauf ab, genau dies zu verhindern und Chinas Technologie im Bereich von 14 Nanometern festzuhalten. Zur Erklärung: Je kleiner die Technik in den Mikrochips, desto mehr Leistung bringen sie – und können bessere KI-Modelle schaffen, die auch für militärische Zwecke trainiert werden können.

Was Deutschland von China lernen kann

Integrierte Forschungsplattformen gibt es in Deutschland auch, wie zum Beispiel eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützte Plattform für die „Implementierung personalisierter Behandlungsansätze in der klinischen Praxis.“

Wie in China werden solche Plattformen als interdisziplinäre Projekte gedacht und zielen darauf ab, Wissen in praktische Anwendungen, wie zum Beispiel in der Medizin für Patienten, umzusetzen. Doch deutsche integrative Forschungsplattformen arbeiten nicht gezielt daran, sich von möglichen zukünftigen Sanktionen anderer Länder zu befreien. Damit unterscheiden sie sich stark von den chinesischen.

Chinas Wissenschaftlern ist bewusst, dass Ziel ihrer Arbeit ist, die Abhängigkeit der Volksrepublik von westlichen Wirtschaften zu minimieren – also beim De-Risking zu unterstützen. Michael Laha, China-Experte

Im Mittelpunkt der chinesischen Forschung steht meist eine konkrete Strategie der Pekinger Innovationspolitik. Den Wissenschaftlern ist bewusst, dass Ziel ihrer Arbeit ist, die Abhängigkeit der Volksrepublik von westlichen Wirtschaften zu minimieren – also beim De-Risking zu unterstützen.

Diese Beobachtung wirft neue Fragen auf: Was genau ist die Aufgabe der Forschung, besonders an einer Universität? Diese Frage wird auch in Deutschland gestellt. Das BMBF hat kürzlich ein Papier veröffentlicht, in dem vorgeschlagen wurde, die „strikte Trennung von ziviler und militärischer Forschung” zu hinterfragen. China hat diese zwei Bereiche längst zusammengelegt, wenn sie denn je getrennt waren.

Möchte Deutschland erfolgreich De-Risiking von China betreiben und im Falle einer Krise resilient sein, sollten die Forschung stärker einbezogen werden und ganz konkret Fachbereiche gefördert werden, die hierbei hilfreich sein werden und in denen die deutsche Wissenschaft klare Stärken zeigt.

Dieser strategische Ansatz könnte viele Interessenträger in Deutschland vereinen: Die deutsche Forschungsgemeinschaft sollte hierfür mehr Mittel zur Verfügung stellen. Dieser Ansatz wäre auch kompatibel mit der deutschen De-Risking-Strategie, denn damit profitiert auch die Industrie, die damit ihre Entwicklungshoheit aufrechterhalten kann.

Vor allem mit Blick auf die Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöst hat und die ein drohender Konflikt Chinas mit den USA verschärfen könnte, müssen Unternehmen ihre Entwicklungshoheit im Bereich der Spitzentechnologie beibehalten – nicht nur um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern auch um in der Lage zu sein, diese im Fall der Fälle zu verwehren. Deutschland muss nicht nur „kriegstüchtig“ werden, um Verteidigungsminister und SPD-Politiker Boris Pistorius zu zitieren, sondern auch „sanktionsfähig.“

Sollte die internationale Gemeinschaft bei einem möglichen Konflikt mit China, etwa im Falle eines Angriffs Pekings auf die Insel-Demokratie Taiwan, Sanktionen gegen Xis Regime erlassen, würde das die deutsche Wirtschaft wesentlich härter treffen als die Sanktionen gegen Russland.

Aus diesem Grund muss auch die deutsche Wissenschaft Teil einer umfassenden De-Risking-Strategie sein, welche neben einer stabilen Forschungsarbeit in Zukunftstechnologien auch die Sicherheit von Lieferketten, Schutz vor Cyberattacken und Industriespionage gewährleisten muss.

Hierbei geht nicht nur darum, ungewollten Wissensabfluss zu verhindern und Abhängigkeiten abzubauen, sondern eigene Stärken aufzubauen. Bei der Entwicklung solch einer De-Risking-Strategie lohnt es sich, genauer im chinesischen Innovationssystem hinzuschauen und die Bemühungen dort im Auge zu behalten.