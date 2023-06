China rüstet an der Grenze auf Die große Herausforderung Indiens

Vijay Gokhale diente als indischer Botschafter in Deutschland und China. Derzeit ist er nicht ansässiger Senior Fellow bei Carnegie India. Er ist der Autor von drei Büchern über China, darunter „The Long Game - How the Chinese Negotiate with India“.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Unabhängigkeit Indiens und der Überprüfung seiner Beziehungen zur Volksrepublik China wird deutlich, dass sich das anfängliche Versprechen beider Nationen, die neuen unabhängigen Staaten des indopazifischen Raums gemeinsam in eine Nachkriegsordnung des Friedens und des Wohlstands zu führen, nicht erfüllt hat.

Die indisch-chinesischen Beziehungen, die in den frühen 1950er Jahren mit Bekenntnissen zu Freundschaft und Brüderlichkeit begannen, sind degeneriert, weil den beiden Staaten bei ihrer Gründung fundamentale Divergenzen fest eingepflanzt wurden. Indien wurde demokratisch und bündnisfrei und glaubte, dass Kompromisse und Verhandlungen notwendig seien, um den Frieden während des Kalten Krieges zu erhalten.

China hingegen wurde autoritär und parteiisch, betrachtet die Anwendung von Gewalt als legitim und gerechtfertigt, um seine eigenen Interessen auf Kosten des Friedens zu verfolgen. In den vergangenen siebzig Jahren haben beide Seiten dennoch versucht, ein gemeinsames Verständnis aufzubauen.

Doch Chinas Selbstverständnis als dominante Regionalmacht, der sich alle anderen in der Peripherie beugen müssen, und seine Neigung, auf die Androhung von Gewalt zurückzugreifen, haben alle Bemühungen um Vertrauen und Konsens zunichtegemacht.

Der Zusammenstoß zwischen den Grenzschutztruppen in der indischen Region Ladakh im Jahr 2020 führte zum zum ersten Mal seit vierzig Jahren zu Todesopfern auf beiden Seiten. Damit wurde der Rahmen der Arbeitsbeziehungen, die Indien und China in der Zeit nach dem Kalten Krieg entwickelt haben, gesprengt. Die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz scheint vorerst in weiter Ferne zu liegen.

Da China den Bau von Infrastrukturen erheblich ausweitet und seine Streitkräfte in Grenznähe aufstockt, ist Indien gezwungen, sich auf eine bewaffnete Koexistenz vorzubereiten. Damit ist das Land mit einer qualitativ neuen Situation konfrontiert – eine Supermacht vor der Haustür, mit der es ungelöste Probleme hat.

Peking baut Streitkräfte aus

Die aktuelle Herausforderung für Indien besteht darin, die angespannten Beziehungen zu regeln, ohne dass es zu einer ernsthaften Konfrontation kommt. Dies wird durch die gegenseitige Abhängigkeit, die die Globalisierung geschaffen hat, sowie durch die Tatsache erschwert, dass es Fragen gibt, die die Zukunft der Menschheit betreffen und in denen Indien und China eine gemeinsame Sichtweise haben.

Die militärische Herausforderung ist eindeutig. China baut eine Streitmacht von Weltrang auf, die in der Lage ist, ihre Macht weit über die Grenzen des Landes hinaus auszudehnen. Dazu gehört mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine ständige Marinepräsenz im Indischen Ozean. Indien muss sich auf einen Zweifrontenkrieg einstellen, zu Lande und zu Wasser.

Wie China sich im Indopazifik ausdehnt

Um sich darauf vorzubereiten, baut Indien Abschreckung und Fähigkeiten auf, um sicherzustellen, dass China weniger in der Lage ist, durch unverhältnismäßige Militäreinsätze einzuschüchtern. Gleichzeitig verhandelt das Land weiterhin über einen für beide Seiten akzeptablen Modus vivendi in den Grenzgebieten, um die Möglichkeiten für unbeabsichtigte Zusammenstöße zu minimieren.

Die diplomatische Herausforderung ist noch komplizierter. Obwohl China behauptet, keine Hegemonie anzustreben und anderen Ländern die Teilhabe am indo-pazifischen Raum zu gestatten, hat sein Verhalten das Gegenteil bewiesen. Es versucht, Indiens legitime Bemühungen um Initiativen im indopazifischen Raum zu beschneiden, indem es suggeriert, diese würden auf Geheiß anderer durchgeführt.

Sein Vorgehen in internationalen Organisationen, einschließlich der UNO, von Indiens Mitgliedschaft in wichtigen Gremien bis hin zur Aufnahme von Terroristen auf die weltweite schwarze Liste, zielt darauf ab, zu blockieren, nicht zu fördern.

Außerdem ist China in Gebieten aktiv, für die Indien Souveränität beansprucht, während es anderen diese Möglichkeit im Südchinesischen Meer mit der Begründung verwehrt, dass solche Aktivitäten in umstrittenen Regionen dem Frieden schaden.

Indiens Antwort darauf besteht in einem verstärkten Engagement mit regionalen Akteuren wie ASEAN und den pazifischen Inselstaaten sowie in der Entwicklung multilateraler Initiativen. ZIel ist, zu zeigen, dass Indien ein verantwortungsbewusstes Mitglied der indo-pazifischen Gemeinschaft ist und aktiv zu deren Wachstum beiträgt.

Keine Abkopplung von China ohne Risiko

Die wirtschaftliche Interdependenz ist vielleicht die komplexeste Herausforderung. Indien ist ebenso wie Europa von den Lieferketten aus China abhängig. Einige der wichtigsten Exportgütern – Arzneimittel, Elektronik und Autoteile – sind von in China hergestellten Produkten abhängig. Das unhaltbare Handelsungleichgewicht von 60 Milliarden US-Dollar wurde trotz Indiens Beteuerungen nicht angegangen.

Ein Abbau des Risikos ohne Entkopplung ist leichter gesagt als getan, denn das von China aufgebaute Ökosystem verschafft unfaire Vorteile, die in demokratischen und rechenschaftspflichtigen Systemen nur schwer zu überwinden sind.

Indien bietet Unternehmen durchaus Anreize, etwa in der Produktion, einen Standort zu eröffnen. Und so können europäische Investitionen in indische Technologie-Start-ups sowie in eine breitere Produktion zum beiderseitigen Vorteil sein.

Es ist wichtig, dass Indien und die Europäische Union ihre Strategien aufeinander abstimmen, um die Herausforderung China zum beiderseitigen Nutzen und zum Wohle der globalen Stabilität auf vernünftige und nachhaltige Weise zu bewältigen.