Columbia-Professor Rashid Khalidi im Interview „Es ist eine Tragödie, dass die Palästinenser für die Sünden des Nazi-Regimes bezahlen müssen“

Herr Khalidi, Sie unterrichten seit über 20 Jahren an der Eliteuni Columbia University in New York und gelten als Koryphäe, wenn es um die Geschichte des Nahen Ostens geht. Dennoch können Ihre Vorträge in Berlin derzeit nur online stattfinden – fühlen Sie sich gecancelt?

Ich habe ursprünglich zwei Einladungen zu Buchpräsentationen in Deutschland bekommen, aber dann hat mir mein Verleger vom Unionsverlag dringend davon abgeraten, nach Deutschland zu kommen. Er sagte, ich hätte eine größere Chance, nicht boykottiert zu werden, wenn wir die Gespräche virtuell abhalten. Also habe ich eben online in Berlin und Wien über mein Buch gesprochen. Das alles passiert, weil einige Menschen Angst haben, dass die Narrative, an die sie seit Generationen geglaubt haben, infrage gestellt werden. Und Politiker und Administrationen geben diesen Ängsten nach – sie sind Feiglinge. Wir haben die gleiche Situation an amerikanischen Universitäten.